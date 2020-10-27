В Чехии вводят комендантский час

О введении комендантского часа заявил министр здравоохранения Роман Примула после заседания Кабинета министров в понедельник вечером, 26 октября. Он признал, что введенных до сих пор ограничений было недостаточно, чтобы замедлить рост распространения Covid-19.

Комендантский час вступит в силу в среду, 28 октября, и будет ограничивать передвижение людей и ночную деятельность.

5 октября Чехия объявила чрезвычайное положение, чтобы ограничить распространение вируса. Людям разрешается выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, обратиться к врачу, заняться спортом или посетить членов семьи. Большинство магазинов, кроме продуктовых и аптек, закрыты.

Пандемия сильно затронула Чехию: за последние две недели было зарегистрировано 1284,4 новых случаев заражения на 100 000 населения, это больше, чем в любой другой стране Европейского союза (ЕС).

С начала пандемии в Чехии было зарегистрировано в общей сложности 263572 случаев инфицирования и 2337 смертей.

В понедельник, 26 октября, было объявлено, что из-за коронавируса Прага отменила традиционные рождественские ярмарки, которые должны были открыться через месяц. В Старом городе установят только елку высотой 19 метров, но ее убранство будет скромным.