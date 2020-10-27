Госкредит в 37 млн евро позволит Alexela сохранить в Ида-Вирумаа более 500 рабочих мест

Кредитный лимит будет выдан в несколько частей, первая выплата будет произведена уже на этой неделе. Среди прочего кредит позволит предприятию сохранить в Kiviõli Keemiatööstus более 500 рабочих мест, что для крупнейшего работодателя в Кивиыли, в свою очередь, означает сохранение благополучия более чем 1500 человек.

Андреас Лаане, исполнительный директор группы Alexela, в своем комментарии выразил удовлетворение по поводу сохранения рабочих мест. "Больше всего меня радует осознание, что являясь работодателем в волости Люганузе в Ида-Вирумаа и сохраняя рабочие места наших работников, мы сможем поддержать благополучие множества семей. На первом этапе адаптации к кризисной ситуации мы были вынуждены оптимизировать структуры входящих в группу предприятий; среди сокращенных в группе были и 58 человек из Kiviõli Keemiatööstus, рабочие места которых нам не удалось сохранить. Для меня как для руководителя эти сокращения стали очень болезненным решением. С помощью государства мы все же получаем возможность смотреть в будущее Kiviõli Keemiatööstus и таким образом поддержать волость Люганузе", — заявил Лаане.

Исполнительный директор группы Alexela добавил, что Alexela выплачивает государству в год более 100 миллионов евро налогов, один Kiviõli Keemiatööstus выплачивает почти 10 миллионов евро разных государственных налогов, и 37 миллионов евро кредита в этом смысле — это и для государства разумная сумма, потому что государство сохраняет для себя указанный доход от налогов. Кроме того, не позднее, чем через пять лет кредит будет выплачен.

По словам руководителя KredEx Иво Кулдмяэ, важно поддерживать предприятия по всей Эстонии, а также предлагать им поддержку как для преодоления вызванных коронакризисом сложностей, так и для осуществления новых инвестиций. "В совокупности с кризисными мерами с марта мы предоставили 778 предприятиям более 452 миллионов евро. Они пошли как на преодоление проблем, вызванных вспышкой коронавируса, так и на осуществление инвестиций, необходимых для развития предприятия", — сказал Кулдмяэ.

"Секрет преодоления кризисов всегда кроется в сотрудничестве, потому что предприятия, банки и государство должны работать сообща для преодоления трудностей и реализации новых возможностей. Выделяемый Alexela кредит позволит сохранить более 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа, что составляет почти треть всех работников концерна, то есть это очень хороший пример такого сотрудничества", — добавил он.

"От имени всех работников Alexela и Kiviõli Keemiatööstus я благодарен государству и проектной команде KredEx за эффективные переговоры, оказываемую кредитную помощь и оперативное реагирование на неожиданности, возникшие в ходе заключения кредитного договора", — дополнил Андреас Лаане, исполнительный директор группы Alexela, сказанное Иво Кулдмяэ.

Кредит обеспечивает залог из 40% акций Alexela Varahaldus и дополнительные залоги группы Alexela. Согласно условиям, Alexela должна обеспечить сохранение 500 рабочих мест в районе Кивиыли, на Kiviõli Keemiatööstus. Kiviõli Keemiatööstus однозначно является крупнейшим работодателем в волости Люганузе и Кивиыли.