Пытавшийся удрать от стражей правопорядка пьяный велосипедист врезался в полицейский автомобиль

В понедельник, 26 октября, поздно вечером в Пылвамаа пьяный велосипедист проигнорировал распоряжение полиции к остановке и попытался удрать, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около в 21:50 на втором километре шоссе Пылва - Карисилла в деревне Росма. Ехавший на велосипеде 64-летний мужчина проигнорировал распоряжение полиции к остановке и врезался в остановившийся перед ним полицейский автомобиль Škoda.
Находившегося в состоянии алкогольного опьянения велосипедиста доставили в Южно-Эстонскую больницу для проверки здоровья.
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