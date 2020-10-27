Пытавшийся удрать от стражей правопорядка пьяный велосипедист врезался в полицейский автомобиль

Инцидент имел место около в 21:50 на втором километре шоссе Пылва - Карисилла в деревне Росма. Ехавший на велосипеде 64-летний мужчина проигнорировал распоряжение полиции к остановке и врезался в остановившийся перед ним полицейский автомобиль Škoda.