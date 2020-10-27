Вт, 27.10.2020
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Танель Кийк
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  • Пытавшийся удрать от стражей правопорядка пьяный велосипедист врезался в полицейский автомобиль

Пытавшийся удрать от стражей правопорядка пьяный велосипедист врезался в полицейский автомобиль

Велосипед. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Kaspar Pokk

В понедельник, 26 октября, поздно вечером в Пылвамаа пьяный велосипедист проигнорировал распоряжение полиции к остановке и попытался удрать, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около в 21:50 на втором километре шоссе Пылва - Карисилла в деревне Росма. Ехавший на велосипеде 64-летний мужчина проигнорировал распоряжение полиции к остановке и врезался в остановившийся перед ним полицейский автомобиль Škoda.

Находившегося в состоянии алкогольного опьянения велосипедиста доставили в Южно-Эстонскую больницу для проверки здоровья.

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