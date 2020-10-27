В Куусалу жена выстрелила мужу в лицо: прокуратура отправила в суд дело о покушении на убийство

По словам прокурора Катрин Паэсоо, которая ведет это уголовное дело, преступлению с тяжелыми последствиями, совершенному 18 мая этого года в Харьюмаа, предшествовало употребление алкоголя. «В ходе расследования подтвердилось, что обвиняемая дома вместе с супругом употребляла спиртное. Согласно собранным в ходе уголовного производства доказательствам, женщина находилась с мужем в одном помещении и направила зарегистрированное на свое имя оружие в его сторону. Затем она выстрелила ему в область лица, в результате чего потерпевший получил смертельно опасные ранения», - описала Паэсоо.

Отреагировавшие на вызов медики доставили потерпевшего в больницу и спасли его жизнь. В тот же вечер полицейские задержали в качестве подозреваемой супругу раненого. В доме и вспомогательных помещениях было найдено 12 единиц огнестрельного оружия, три из которых были незаконными. Кроме того, на территории были найдены незаконно хранившиеся детали оружия. В связи с этим в отношении 47-летнего мужчины было начато отдельное уголовное производство. У мужа с женой были разрешения на ношение оружия, но сегодня они больше не действуют.