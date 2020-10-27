Кусты роз у здания управы Ласнамяэ подкормили компостом нового поколения

«Таллинн стремится снижать влияние городской жизни на окружающую среду. Помимо ставших обыденными практик вроде расширения зеленых зон и контролем за качеством воды и воздуха это подразумевает использование новых технологий. Так как в последнее время мы стремимся снизить использование одноразовой пластмассовой посуды, логичен вопрос о том, что делать с альтернативой, в том числе с посудой из разлагающихся материалов. Одним из вариантов является ее компостирование с последующим использованием в качестве удобрений для городских зеленых зон. Именно это решение мы начнем опробовать», - объяснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Пилотный проект проводится управой Ласнамяэ и компанией по распространению одноразовой экопосуды Mixpack OÜ. Удобрения, полученные в рамках переработки одноразовой посуды с фестиваля Viljandi Folk, будут использованы на клумбах с розами, которые растут вокруг здания районной управы.

Речь идет об удобрении, полученном при переработке одноразовой компостируемой пищевой упаковки из растительного сырья марки VEGWARE. После использования, посуда из таких материалов подлежит промышленному компостированию вместе с пищевыми отходами. При создании определенных условий упаковка быстро разлагается, и сама по себе превращается в богатый питательными веществами компост.

«Весной увидим результаты совместного эксперимента и, при положительном результате, обсудим возможное применения такого компоста при благоустройстве и других зеленых зон района», - добавил Владимир Свет.