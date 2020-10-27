Полиция: прибывающие в Эстонию на работу иностранцы должны заранее позаботиться о необходимых документах

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что еженедельно полицейские обнаруживают иностранцев, работа которых не зарегистрирована в Эстонии либо находящихся в Эстонии незаконно, так как основания для пребывания потеряли действительность.

«Напоминаю иностранцам, приезжающим в Эстонию на работу, а также их работодателям, что для препятствования распространению коронавируса в соответствии с распоряжением правительства иностранных работников следует зарегистрировать до их приезда в Эстонию, также у них должно иметься законное основание для пребывания в стране», – сказал Петерс.

В соответствии с Законом об иностранцах право на кратковременную работу в Эстонии имеет иностранец, у которого есть законное основание для нахождения в Эстонии и чья работа заранее зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. В департаменте следует зарегистрировать и прибывающего в Эстонию в командировку иностранца. «В пример можно привести ситуацию, когда гражданин Украины, работающий в польском предприятии, приезжает выполнять свои рабочие обязанности в Эстонию», – пояснил Петерс.

Марго Петерс добавил, что нередки ситуации, когда находящиеся в Эстонии иностранцы пересылают объявления о найме на работу на родину друзьям и те приезжают в Эстонию, не убедившись, что предложение о работе и сама работа являются официальными.

«Таким может получиться, что, приехав в Эстонию, человек обнаруживает, что работы у него на самом деле нет, и у него могут возникнуть проблемы с пребыванием в стране. Но если предложение о работе и работодатель на самом деле есть, очень важно попросить прислать работодателя письменный договор о работе, чтобы работник мог его при необходимости предъявить. Этот договор может оказаться необходим также, если позже возникнет спорная ситуация», – сказал он.

Как правило, в зоне Шенгена, в том числе в Эстонии, иностранец имеет право находится 90 дней в течение 180-дневного периода, в счет принимается и время, проведенное в других странах Шенгенской зоны, например Польше. По словам Петерса, среди иностранцев бытует ошибочное мнение, что этот период действует в конкретном государстве и срок в 90 дней начинается снова по прибытию в другую страну, что неверно. Также иностранцы забывают проверить, действует ли их виза.

«Действительная виза и правильно оформленное разрешение на работу защищают как интересы работающего в Эстонии иностранца, так и его работодателя», – подчеркнул Марго Петерс.

Петер напоминает также, что иностранец, прибывший в Эстонию на работу, обязан соблюдать требования самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

«Даже если сделанный в стране постоянного проживания тест был негативный, по дороге в Эстонию иностранец мог общаться с заразившимся вирусом человеком и заболеть. Поэтому важно снова сделать тест по прибытии в Эстонию и избегать контактов с другими людьми до того, как будет известен результат теста», – говорит он.

Иностранец или работодатель может самостоятельно проверить наличие регистрации краткосрочной работы на сайте полиции.

Просчитать время законного безвизового пребывания на территории Шенгена можно здесь.

Обнаруженные Департаментом полиции и погранохраны в Эстонии иностранцы, находившиеся здесь без законного основания:

2018 2019 2020* Вся Эстония 1023 1372 842 Ляэнеская префектура 34 50 45

*по состоянию на настоящее время