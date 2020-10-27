Новозеландский журналист: эстонская разведка знала, что на «Эстонии» перевозят системы вооружения

«В то время спецслужбы Швеции были в панике. Что мы наделали? Что будет, если все станет известно? Мой источник говорил, что руководители спецслужб Швеции уже на следующий день постучались в двери премьер-министра и сказали, что подъем останков – нехорошая идея, не делайте этого. Насколько я понял, позже водолазы убрали с борта „Эстонии“ все доказательства. Как вы знаете, нет большей части снятых на борту кадров», - сказал Дэвис.

Секретный бизнесмен

Стивен Дэвис описал историю гибели «Эстонии» и в своей, вышедшей в прошлом году книге «Truthteller. An investigative reporter’s journey through the world of truth prevention, fake news and conspiracy theories» («Правдоруб. Путь журналиста-расследователя в мире преград для истины, в мире фейковых новостей и теорий заговоров»).

В этой книге он связывает контрабанду российских систем вооружения с работавшим в Таллинне предпринимателем Александром Ворониным, который с помощью своего живущего в Москве брата предположительно приобрел российскую военную технику и перепродал ее на Запад. В 2006 году о Воронине писали и эстонские СМИ. По снятым в декабре 1994 года у останков парома записям видно, как водолазы что-то ищут. В каюте номер 6230 они в итоге находят чемодан и спрашивают у руководителя операции: „Здесь написано "Александр Воронин", мы это искали?“»

Занимавший тогда пост министра юстиции Рейн Ланг 14 лет назад прокомментировал, что чемодан действительно принадлежал русскому предпринимателю из Эстонии, который выжил в крушении. В то же время, он посчитал возможным, что бизнесмен просто хотел получить свое имущество. Задать все эти вопросы самому Воронину оказалось невозможным, поскольку он умер в 2002 году.

Маргус Курм: комиссия таких доказательств не нашла

Маргус Курм. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

В 2005 году наша комиссия изучала, была ли в ночь крушения парома на его борту какая-то военная техника. Ни тогда, ни теперь мы не нашли никаких доказательств того, что в ночь гибели на борту парома находилась военная техника. Таких доказательств я не видел.

Теоретически возможно, что там могло что-то быть, поскольку тогда деморализованные и коррумпированные российские военные продавали много техники, в том числе спецслужбам западных стран. Теоретически действительно возможно, что что-то такое на «Эстонии» могли возить в Швецию, и что нечто подобное могло находиться на борту и в ночь гибели.

Я не верю, что в операции участвовала военная разведка Эстонии. Я не вижу никакой такой роли у военной разведки Эстонии тех лет. Тогда в эстонской военной разведке были совсем молодые люди, которые не могли играть никакой роли. У них не было контактов в России, не говоря уже о контактах в разведках Швеции или Британии. К чему могла их привлечь MИ-6? Разведучреждения работают по принципу – чем меньше знающих, тем лучше. Если русские хотели что-то продать шведам или британцам, они провернули бы это дело напрямую.

Если на борту «Эстонии» было что-то секретное, это должно было идти из России. Российская армия ушла из Эстонии в августе 1994 года, то есть за месяц до гибели парома. К тому моменту, когда они ушли, все ценное было возвращено в Россию или продано. Когда эстонцы приняли российские военные базы, там уже не было ничего, что могло бы представлять ценность для зарубежной разведки.

То, что посредником могло являться какое-то живущее в Эстонии частное лицо, например, бывший военный или бывший офицер КГБ, естественно, возможно, но тогда он действовал, как частное лицо в личных экономических интересах.

Не было и никакой надобности для того, чтобы эстонские учреждения разведки предлагали услуги эскорта. Тогда экспортировали весь представляющий ценность груз, поскольку это было такое время, когда все могли отобрать грабители. Вместо спецслужб можно было запросто нанять частную фирму, которая не будет задавать лишних вопросов. Для пересечения границ у спецслужб определенно имелись свои каналы для контрабандных перевозок.

Такова моя позиция, но, естественно, я могу ошибаться. В свое время я встречался во всеми людьми, работавшими в порту вечером последнего рейса «Эстонии», с пограничниками и таможенниками. Никто из них не припомнил и не подтвердил, что там был какой-то секретный военный груз. За две недели и за неделю до этого такой товар был, но в ночь гибели никто ничего об этом не знал. Работа комиссии никуда не продвинулась, мы констатировали, что шведы возили на «Эстонии» свой военный товар и эстонские службы в этом задействованы не были. Что там возили, откуда это приходило, такой информации нам не дали.

В отчете комиссии от 2005 года написано, что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что на борту «Эстонии» в ночь гибели имелся военный груз. Мы не нашли доказательств, что он был, но, учитывая историческую обстановку, нельзя исключать, что в каком-то грузовике секретный груз был.

И если там что-то было, сейчас этого уже не доказать. Только если кто-то, кто это организовывал, расскажет об этом. Если разведка на уровне MИ-6 организует перевозку такого груза, она правильно оформляет таможенные документы. Расследование через документы никуда не приведет. Ход мысли новозеландского журналиста является логичным, но у него нет никакого представления о том, что представляла собой в 1994 году военная разведка Эстонии.