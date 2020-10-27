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2 октября всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.

Ребенок жив и находится в безопасности, кто его оставил в аэропорту, по-прежнему неизвестно.

Медосмотр на летном поле

На территории Австралии пассажиры рейса должны были уйти в 14-дневную изоляцию, после окончания которой две пассажирки рассказали о своих злоключениях в интервью Австралийской вещательной корпорации (АВС). После их заявлений разразился скандал.

Еще одна пассажирка, Ким Миллс, сообщила британскому изданию Guardian, что ее отвели на неосвещенную автостоянку рядом с летным полем, где стояли три кареты скорой помощи, в которых и проводился медосмотр.

По словам Миллс, ее освободили от этой процедуры, вероятно, потому, что ей за 60. Тем не менее, рассказывает женщина, было крайне неприятно, а больше всего Миллс возмутило то, что ни ей, ни другим не объяснили, что происходит.

"У меня ноги подкашивались от страха. Я думала, что меня сейчас увезут куда-нибудь", - рассказала она.

Уже в полете стюардессы сказали Миллс, что экипажу тоже ничего не объяснили, когда задерживали рейс и снимали с борта пассажирок.

"Это было просто ужасно. Я и представить не могу, что пережили бедные молодые девушки", - заключила она.

Один из пассажиров Вольфганг Бабек сообщил Эй-би-си, что женщины возвращались в салон самолета явно потрясенными и расстроенными, а одна девушка плакала.

"Оскорбительное обращение"

Правительство Катара пока никак не прокомментировало случившееся. Неизвестно, подвергались ли аналогичному обращению пассажирки других рейсов.

Мэрис Пэйн EPA Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн назвала случай с досмотром женщин в Дохе неслыханной и оскорбительной ситуацией

Администрация аэропорта опубликовала заявление: "Медики выразили обеспокоенность здоровьем и благополучием только что родившей матери и попросили официальные лица установить ее личность до вылета. Людей, имевших доступ в зону аэропорта, где был обнаружен младенец, попросили помочь в дознании".

Пассажирки единодушно утверждают, что их никто ни о чем не просил, и не интересовался их согласием на осмотр.

"Это небывалый случай. Я в жизни не слышала ни о чем подобном", - заявила Мэрис Пэйн.

Отвечая на вопрос журналистов, министр сказала, что не видит оснований рассматривать случившееся как сексуальное насилие, но речь безусловно идет о чрезвычайно оскорбительном обращении.

По ее словам, австралийские власти были в курсе происшествия с момента прибытия рейса из Дохи, и пассажирки, находясь на карантине, получали необходимую поддержку.

Правительство определится с дальнейшими шагами после того, как будут получены объяснения от представителей Катара.