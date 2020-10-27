Вт, 27.10.2020
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  • Футбольный тренер Роман Убакиви включен в "Зал славы" эстонского спорта

Футбольный тренер Роман Убакиви включен в "Зал славы" эстонского спорта

Роман Убакиви.

ФОТО: Tairo Lutter / Õhtuleht

В Тарту состоялась торжественная церемония включения футбольного тренера Романа Убакиви в "Зал славы" эстонского спорта и олимпийского движения, пишет Rus.ERR.

Мероприятие прошло в рамках открытия новой экспозиции Эстонского музея спорта. 

Роман Убакиви, отметивший свое 75-летие, воспитал несколько поколений эстонских футболистов и в начале 90-х возглавлял сборную Эстонии. 

В 70-е годы, когда футбол потерял популярность у эстонцев, он оставался единственным тренером в Таллинне, работавшим с юными игроками в детских секциях, а его команда "Лывид" добилась заметных успехов на международной арене.

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