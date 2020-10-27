Футбольный тренер Роман Убакиви включен в "Зал славы" эстонского спорта

В Тарту состоялась торжественная церемония включения футбольного тренера Романа Убакиви в "Зал славы" эстонского спорта и олимпийского движения, пишет Rus.ERR.
Мероприятие прошло в рамках открытия новой экспозиции Эстонского музея спорта.
Роман Убакиви, отметивший свое 75-летие, воспитал несколько поколений эстонских футболистов и в начале 90-х возглавлял сборную Эстонии.
В 70-е годы, когда футбол потерял популярность у эстонцев, он оставался единственным тренером в Таллинне, работавшим с юными игроками в детских секциях, а его команда "Лывид" добилась заметных успехов на международной арене.
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