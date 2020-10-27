В Ласнамяэ снимают боевик по финскому бестселлеру: нужна массовка

C 26 по 30 октября 2020 года на территории парковки ледового холла Тондираба пройдут съемки части ключевых сцен полнометражного фильма режиссера Антти Йокинена «Омерта». Жители Ласнамяэ смогут стать героями финского боевика.
«Разнообразие городского пространства Ласнамяэ все больше привлекает к себе внимание режиссеров и кинопродюсеров со всего мира. Практически каждый год в районе проходят киносъемки разных масштабов. Отдельной достопримечательностью, любимой у создателей кино является Лаагна-теэ, но и просторы района дают возможность для экспериментов», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. «Надеемся, что жители района с пониманием отнесутся к неудобствам, связанным с созданием кино, однако дороги в этот раз перекрывать не будут », - добавил Владимир Свет.
Съемочный процесс будет проходить в специально выстроенном одноэтажном павильоне на северно-восточной половине парковки холла Тондираба. Ряд эпизодов фильма будет сниматься преимущественно в темное время суток - с 16:00 и до трех часов ночи. В четверг, 29 октября, в вечернее время может быть слышен шум из-за сцены с посадкой вертолета. Съемочная группа приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.
Финские кинокомпании Cinematic и Stellar Film приглашают всех желающих сняться в массовке фильма, действие которой происходит на президентском приеме во дворце, внезапно подвергнувшемуся захвату. Дополнительная информация и заявки на участие присылать на адрес эл. почты omertacasting@stellar.ee.
Фильм «Омерта» в жанре боевик снимается по мотивам бестселлера Илкки Ремеса «6/12». Премьера картины запланирована на 2021 год.