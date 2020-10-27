В Ласнамяэ снимают боевик по финскому бестселлеру: нужна массовка

«Разнообразие городского пространства Ласнамяэ все больше привлекает к себе внимание режиссеров и кинопродюсеров со всего мира. Практически каждый год в районе проходят киносъемки разных масштабов. Отдельной достопримечательностью, любимой у создателей кино является Лаагна-теэ, но и просторы района дают возможность для экспериментов», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. «Надеемся, что жители района с пониманием отнесутся к неудобствам, связанным с созданием кино, однако дороги в этот раз перекрывать не будут », - добавил Владимир Свет.

Съемочный процесс будет проходить в специально выстроенном одноэтажном павильоне на северно-восточной половине парковки холла Тондираба. Ряд эпизодов фильма будет сниматься преимущественно в темное время суток - с 16:00 и до трех часов ночи. В четверг, 29 октября, в вечернее время может быть слышен шум из-за сцены с посадкой вертолета. Съемочная группа приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.

Финские кинокомпании Cinematic и Stellar Film приглашают всех желающих сняться в массовке фильма, действие которой происходит на президентском приеме во дворце, внезапно подвергнувшемуся захвату. Дополнительная информация и заявки на участие присылать на адрес эл. почты omertacasting@stellar.ee.

Фильм «Омерта» в жанре боевик снимается по мотивам бестселлера Илкки Ремеса «6/12». Премьера картины запланирована на 2021 год.