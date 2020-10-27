Глава Департамента здоровья: коронавирус уйдет нескоро

«Коронавирус уйдет нескоро. Сегодня необходимо подумать, как с ним жить», - сказал Ланно во вторник в эфире радиопередачи Vikerhommik.

Ланно пояснил, что его слова о необходимости нанять еще 27 человек в Департамент здоровья уже претворяются в жизнь, поскольку министр социальных дел решил выделить на это в октябре дополнительные деньги, которых должно хватить до конца 2021 года.

На вопрос ведущих, не верит ли он, что будет готова вакцина от коронавируса, Ланно ответил, что сегодня нет уверенности в вакцине — известны только производители, но более подробная информация о том, как вакцина будет работать, все еще поступает.