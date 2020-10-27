Жилой район Tiskreoja на границе с Таллинном расширяется

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, в прошлом году вместе с первыми квартирами в жилом районе Tiskreoja было буквально за несколько минут продано пятнадцать рядных боксов класса люкс. «Из-за большого спроса мы решили увеличить количество рядных домов, и теперь на продажу выставлены первые из 77 стильных домов по новому проекту», - сказал Вяхи. Он добавил, что строительство новых рядных домов разделено на три этапа, первый из которых будет завершен к осени следующего года.