Исследование: большинство людей против изменения Закона о семье

Исследователи просили участников ответить на вопрос, насколько они согласны с утверждением, что Закон о семье необходимо изменить таким образом, чтобы брак можно было заключать и между гей-парами. Можно было ответить по четырехбалльной шкале, ответив «полностью согласен», «скорее согласен», «скорее не согласен» и «совсем не согласен». Кроме того, можно было ответить «не могу сказать».

38% опрошенных оказались согласны с утверждением, т.е. они ответили либо «полностью согласен», либо «скорее согласен». Не согласились с утверждением 55% респондентов, которые ответили «скорее не согласен» или «совсем не согласен». 7% не определились с ответом.

С точки зрения партийных предпочтений, против изменения Закона о семье высказываются избиратели EKRE, Центристской партии и «Отечества», а изменение склонны поддержать избиратели Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200. Таким образом, по данному вопросу четко делятся сторонники правящей коалиции и противостоящие им сторонники оппозиционных партий и внепарламентской Eesti 200.