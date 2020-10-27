Ничего не заказывал, но деньги списали: из-за хитрых схем жители Эстонии теряют тысячи евро

Следователь Вильяндиского отделения полиции Кадри Аавик сказала, что в Эстонии почти каждую неделю сообщается о нескольких случаях, когда человек потерял свои деньги из-за мошеннической схемы. В Вильяндимаа за последние девять месяцев было зарегистрировано 19 таких случаев.

Вернуть день вовсе не легко. Большую роль играет то, как быстро жертва связывается с банком и полицией.

«Первым нужно быстро уведомить банк. Если деньги еще забронированы, то есть не были переведены на счет, банку проще вернуть их. Но если платеж уже передвигается по Европе и за ее пределы, будет уже сложно, а то и вовсе невозможно поймать мошенников», - сказала Аавик.

Коварные мошенничества с кредитными картами

Среди мошенников очень распространена кража данных кредитных карт. Кадри Аавик привела пример мошенничеств с кредитными картами, когда жертва получила письмо от eBay с просьбой обновить свои данные: «В письме просили указать полный номер кредитной карты и номер CVV с обратной стороны. Человек вспомнил, что он обновил данные на eBay, и было логичным, что теперь у него спросят номер кредитной карты. Не задумываясь, он отослал эти данные. Затем попросили фотографию ID-карты. Тут он почувствовал неладное и прервал переписку. Однако у вора уже были данные кредитной карты, и в последующие дни были совершены покупки за границей».

Мошеннический договор. ФОТО: Kuvatõmmis

По словам следователя, украденная сумма не была большой и составляла менее 100 евро, но Платежный центр уже снял деньги с карты и было невозможно посмотреть, что было куплено из интернет-магазина.

Жертвой этой же схемы стал еще один житель Вильяндимаа: он заметил, что из его приложения Bolt начали списывать суммы. 19

«Произошла утечка данных кредитной карты, но он не знал, как. Данные ушли на черный рынок и кредитную карту использовали для заказа еды через Bolt в Латвии, Литве и Финляндии», - сказала Аавик.

Следователь подчеркнула, что скептически нужно относится и к невероятно выгодным кредитным предложениям. «Люди находят рекламу где угодно. Например, какая-нибудь компания предлагает в Facebook кредит на очень хороших условиях. Как только начинается беседа, начинают быстро требовать всевозможные платежи», - сказала она, приводя в пример жертву, которая хотела получить кредит в размере 33 000 евро, но в итоге потеряла 10 000 евро. - Она думала, что это вроде автолизинга, когда нужно сначала внести первоначальный взнос, а затем получить кредит. Когда она писала заявление в полицию, она продолжала получать новые письма, в которых говорилось, что теперь она получит кредит, если переведет еще 1500 евро».

По словам Аавик, эти деньги быстро распределяются по различным счетам и в итоге уходят в третьи страны, откуда их уже не достать.

Невероятно хорошие ставки прибыли

Несколько месяцев назад было много мошенничеств с инвистирование в биткойны. «Людям предлагаются, казалось бы, хорошие инвестиционные возможности. Сначала требуются небольшие суммы, например, 50 евро, но темпы роста ставок просто фантастически хорошие: у человека есть возможность будто за ночь стать богатым, - рассказывает Аавик. - Тут начинают требовать все больше денег. На счету показывается, что из 50 евро получились тысячи. Человек хочет забрать эти деньги, но этого он сделать не может. Тогда начинаются поиски по интернету того, кто выведет средства, он представляется иностранным адвокатом или юристом. Ему также платят деньги, но на самом деле он в одной компании с «инвесторами». Суммы в этом мошенничестве пропадают довольно большие: по всей Эстонии потеряны десятки тысяч евро».

Получить личные данные мошенники пытаются и по телефону. Например, недавно стала распространяться схема, когда звонящий представляется работником Swedbank и просит назвать ПИН-код, чтобы получить доступ к счету клиента.

Аавик напоминает, что банк не просит никаких паролей клиентов. Она предупреждает, что ни при каких обстоятельствах нельзя загружать в свой компьютер программы AnyDesk или TeamViewer, пересылать фотографии своих документов и сообщать свои личные данные, ПИН-коды и прочие реквизиты, при помощи которых можно совершать сделки от вашего имени.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск добавила, что отправленным мошенниками договорам и письмам характерны грамматические ошибки, указание абсурдных банков, вымышленных имен, а также хаотичное оформление.

Для подозрительного договора характерны ошибки и хаотическое оформление. ФОТО: Politsei- ja piirivalveameti kuvatõmmis

Также нужно тщательно проверять, кто отправитель письма. «Везде указаны электронные адреса известных компаний. Если адрес полиции - info@politsei.ee, мошенники, например, будут использовать адрес infopolitsei@gmail.com. Или изменят в адресе одну букву», - сказала Кадри Аавик.