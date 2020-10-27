Эстонские работодатели не поддерживают введение общеевропейской минимальной зарплаты

"Эстонские предприниматели не поддерживают идею того, что надо договариваться об общеевропейской ставке минимальной зарплаты и что повсюду должны действовать единые правила. В Эстонии о размере ставки в ходе переговоров договариваются социальные партнеры, профсоюзы и работодатели, но при этом они учитывают местные условия, возможности эстонской экономики и риски. Заключая такие договоры, мы гораздо более компетентны, чем какое-нибудь общеевропейское правило, поэтому работодатели как в Эстонии, так и в других странах Европы едины в мнении о том, что в этом вопросе нам не нужны европейские директивы, предписывающие такие правила", - цитируют Арто Ааса радионовости ERR.