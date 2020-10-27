Эстонские работодатели не поддерживают введение общеевропейской минимальной зарплаты

По словам главы Центрального союза работодателей Арто Ааса, эстонские предприниматели не поддерживают внедрение единой минимальной зарплаты на территории Европейского союза, пишет Rus.ERR.
"Эстонские предприниматели не поддерживают идею того, что надо договариваться об общеевропейской ставке минимальной зарплаты и что повсюду должны действовать единые правила. В Эстонии о размере ставки в ходе переговоров договариваются социальные партнеры, профсоюзы и работодатели, но при этом они учитывают местные условия, возможности эстонской экономики и риски. Заключая такие договоры, мы гораздо более компетентны, чем какое-нибудь общеевропейское правило, поэтому работодатели как в Эстонии, так и в других странах Европы едины в мнении о том, что в этом вопросе нам не нужны европейские директивы, предписывающие такие правила", - цитируют Арто Ааса радионовости ERR.
В среду, 28 октября, руководство Еврокомиссии предложит проект директивы по европейской минимальной зарплате, которая, согласно плану, должна составлять не менее 60% от медианной зарплаты и 50% от средней зарплаты.
Для Эстонии это означало бы повышение минимальной зарплаты на 118 евро, и по словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, профсоюзы Эстонии готовы поддержать так называемую европейскую минималку.