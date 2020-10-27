Инфектолог - о последствиях COVID-19: это могут быть повреждения органов, не типичные для других вирусов

"Распространенные вирусы насморка или даже грипп - мы четко знаем, какие проблемы они вызывают и чего ожидать. К сожалению, с COVID-19 намного сложнее. И чем больше мы видим и узнаем этот вирус, тем больше людей заболевают и тем больше информации собирается", - рассказал Думпис в интервью LTV.

Специалист заявил, что заражение COVID-19 может повредить любую систему органов. Если ранее было достаточно известно о повреждении легких, то недавние исследования показали, что повреждение миокарда, или сердечной мышцы, является значительным у 70% пациентов с COVID-19.

"Это поражения, не характерные для других вирусов", - говорит Думпис.

"Конечно, большая часть этого ущерба [для здоровья] проходит", - подчеркивает эксперт. Он также рассказал в интервью о случаях, когда профессиональные спортсмены или спортивные люди пытаются вернуться к своей прежней физической форме после перенесенного COVID-19, что приводит к очень плохим последствиям. Аналогичные наблюдения сделаны о нервной системе и почках.

"Однако это болезнь не с очень высоким уровнем смертности", - подчеркнул Думпис, призвав не сосредотачиваться на смертности, которая зависит от возраста и факторов риска.

"Эти повреждения органов могут быть в легкой форме. У многих пропадает обоняние и вкус, и это может длиться долго", - продолжает Думпис.