Эксперт: скидок на коммерческую недвижимость пока не предвидится

Как сказал Вигул, весенние скидки на коммерческую недвижимость действуют только в исключительных случаях. «Например, если стороны ранее договорились о скидке вплоть до конца года или это район, где очень сложно найти нового арендатора. Парковки крупных торговых центров забиты машинами, свободных торговых площадей нет, и собственникам нет необходимости снижать цену», - отметил Вигул.

«Хотя в Таллинне строится еще несколько новых бизнес-зданий, например, в районе между улицей Веэренни и Ярвевана-теэ, в Юлемисте Сити, на улице Маакри, а также в Порто-Франко, снижения цен на новые коммерческие помещения пока не предлагают», - сказал Вигул.

«Цена важна, но в случае с новыми бизнес-зданиями большое значение имеют и другие факторы - местоположение, качество, класс энергосбережения, конечно же, гибкость застройщика. Даже если сейчас найти новых арендаторов сложнее, чем раньше, крупные девелоперы склонны выжидать, а не раздавать объекты за полцены», - добавил Вигул.

По словам руководителя 1Partner Kommertskinnisvara, собственников коммерческих помещений больше всего беспокоит не отсутствие денег на рынке, а пассивность арендаторов. «Многие предприниматели отложили принятие решения до весны следующего года, чтобы посмотреть, что будет дальше», - добавил Вигул.