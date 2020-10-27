Белоруссия и Россия ведут подготовку к стратегическим учениям "Запад - 2021"

"Стратегическое учение "Запад - 2021" станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления войск в следующем году", - сказал Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

"У нас единая региональная группировка войск, а также единые взгляды на угрозы в военной сфере в Восточно-Европейском регионе и вопросы обеспечения безопасности", - добавил он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Белоруссия ежегодно в рамках двустороннего сотрудничества проводят более 120 мероприятий, половину из которых составляет оперативная и боевая подготовка.

Министр отметил, что введенные из-за пандемии коронавируса меры не снизили интенсивность военного сотрудничества между странами. Уровень российско-белорусского сотрудничества в военной сфере является оптимальным, добавил он.

По словам Шойгу, российские и белорусские военные проводят совместные штабные тренировки Объединённого командования группировки стратегического уровня, учения "Запад" и "Щит Союза", совместные учения и тренировки на уровне видов вооружённых сил, родов войск и специальных подразделений.

Кроме того, в учении "Кавказ - 2020" на полигоне Капустин Яр приняли участие белорусские военные, а десантники двух стран провели "Славянское братство - 2020", отметил министр.