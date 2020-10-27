В просторной квартире, расположенной в доме, построенном во времена Российской империи в центре Таллинна и превращенной в яркое жизнерадостное жилище живет семья автора многочисленных книг по кулинарии и хозяйки своей гастрономической студии Анни Арро и ее супруга Марко Эрлаха.

Сначала Анни жила в этой квартире одна. «Одиннадцать лет назад я нашла объявление о продаже этой двухкомнатной квартиры и захотела увидеть ее своими глазами. Маклер сказал, что подъезд в ужасном состоянии, но дом скоро приведут в порядок. Квартира мне сразу понравилась, как и атмосфера района. Как-никак, это Кассисаба!» - говорит Анни.

В ходе ремонта под обоями обнаружились полоски бумаги, на которых было написано: «Ma armastan sind!» - я люблю тебя. Оказалось, что квартира просто создана для любви. 2

«В 2013-м году мы познакомились с Марко, и сразу начали происходить важные вещи... В сентябре следующего года родилась наша дочь Анита. Когда мы узнали, что у нас будет ребенок, то взяли из тартуского приюта для животных прекрасную дворняжку Валю, - вспоминает Анни. - Я сама выросла с собакой. Когда мы жили в Ласнамяэ, а потом на улице Оа, у меня был лучший друг - ротвейлер Бату. Жизнь с собакой в доме - важная часть развития ребенка: так он учится заботиться о других, чувствовать ответственность и в то же время испытывать невероятную взаимную любовь».

Анни Арро. ФОТО: Mihkel Maripuu

Мать Анни - известная художница Эпп Мария Кокамяги. На картине ее кисти - портрет Анни в детстве. ФОТО: Mihkel Maripuu

Уже тогда стало очевидно, квартира, состоящая из маленькой кухни, спальни и гостиной, уже мала молодой семье. К счастью, открылась возможность расширить свое жилье за счет соседней квартиры. Тогда Анита пошла на хитрость и решила родиться на месяц раньше, когда ремонт еще не был закончен.

«Не всегда все идет так, как планировалось. Мы с малышкой сразу поехали в деревню. В том году стояла чудесная осень с какими-то особенными розовыми астрами - так Анита получила второе имя Астрид, хотя мы вообще не планировали давать ей два имени, - объясняет Анни. - Если бы моя дочь родилась в этом году, то, вероятно, ее назвали бы Даалия!». Таких волшебно цветущих георгинов, имеющих второе название - далия в их загородном доме в Сепамаа никогда раньше не видели.

Дом никогда не будет достроен

Во время первого ремонта для Аниты оборудовали маленькую комнатку, но теперь, готовясь к следующему ремонту, который планируется начать в январе, придется делать две детские.

«Каждому нужно свое пространство. Следующей осенью Анита пойдет в школу, а Александер Аксель, которому сейчас исполнилось два года, все еще хочет оставаться в родительской спальне. Открытая планировка очень хороша, но детям нужны отдельные комнаты», - говорит отец семейства Марко Эрлах, который в своей повседневной работе занимается организацией технологических решений компании RGB Baltic и является, например, звукорежиссером главной сцены Jazzkaar.

Анни нравится смешение стилей. ФОТО: Mihkel Maripuu

Для игр тоже нужно пространство. ФОТО: Mihkel Maripuu

Шкаф с открытыми полками соединяет гостиную и кухню. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Моя кухня оборудовалась еще в то время, когда я жила одна. Поэтому больше всего мне не хватает так необходимого для готовки рабочего пространства», - объясняет автор популярных кулинарных книг.

Ее муж Марко выкупил у квартирного товарищества стоящий во дворе гараж, и тогда фасад дома и лестничную клетку привели наконец в порядок. Дом приобрел солидный вид, а в гараже начала действовать открытая для съемок и проведения мероприятий профессиональная кухня - Anni Arro Stuudio. 2

К сожалению, в их доме сохранилось мало оригинальных исторических деталей: роскошная изразцовая печь была продана предыдущими хозяевами на какую-то мызу, но произведения искусства создают в квартире особую атмосферу. Большая часть новой мебели - ручная работа отца Анни, художника Яака Арро. В каждой комнате можно найти сделанные им шкафы, полки, столы и прочую мебель.

«Висящее в гостиной зеркало в розовой раме - большая редкость, потому что таких вещей он больше не делает», - говорит Анни, которая много предметов домашнего обихода нашла в магазинах повторного использования и в интернет-магазинах. Ей очень нравится бродить по секонд-хэндам, а сайт шведского антикварного аукциона Bukowskis - одна из ее любимых.

«Я очень увлечена этими аукционами. Не покупала, а спокойно рассматривала красивую подержанную мебелью, люстры, ковры и тому подобное...», - вспоминает Анни.

Тем не менее, она все-таки купила некоторые вещи: люстру и стулья в гостиную, большой ковер и кое-что другое. Некоторые интересные предметы мебели были найдены в Финляндии тоже через интернет. 2

Анни любит смешивать различные стили. «Наш дом все время меняется, потому что я часто переставляю мебель, улучшаю интерьер, - улыбается она. - Детям нужны игра и краски. Окружающая среда влияет и формирует их представление о том, как они будут жить в будущем. Яркие цвета создают фон радости и влияют на нас больше, чем мы можем себе представить. Я знаю это не понаслышке, потому что все, где жила моя мама (художник Эпп Мария Кокамяги - Прим.ред.), ярких и веселых цветов. Поэтому-то я смогла обустроить свое жилье таким же образом».

Главный персонаж кухни - плита фирмы Smeg. ФОТО: Mihkel Maripuu

Своеобразие квартире придают пестрые обои и обилие комнатных растений. ФОТО: Mihkel Maripuu

Гостиная: авторская мебель, картины, купленная на аукционе люстра. ФОТО: Mihkel Maripuu

Скоро сын переедет из родительской спальни в свою комнату. ФОТО: Mihkel Maripuu

Ванная. ФОТО: Mihkel Maripuu

Анни вспоминает, как во время покупки хутора Сепамаа в магазине в Тыстамаа продавалась только синяя половая краска, поэтому все, что требовало покраски, выкрасили в синий цвет. Однако в этом что-то было, и Эпп Мария Кокамяги дополнила цветовую гамму своей волшебной кистью.

В своем доме Анни сочетает красочные и богатые узорами обои Sandberg с комнатными растениями, освещением, тканями и картинами. Особенно милы портреты Анни, написанные ее матерью. Портрет ученицы начальной школы написан, когда они жили на улице Оа, а на картине, висящей над столом, уже изображена задумчивая девушка.

Думая о будущем

Одно можно сказать наверняка - если с сентября по май вся семья живет в основном в городе, то лето они проведут с родителями Анны на хуторе Сепамаа.

«Во время каникул на кухне студии ничего особенного не происходит, но я занимаюсь нашими гостевыми апартаментами и художественной галереей в Хаапсалу. К счастью, я могу делать это удаленно, - говорит Анни, которая ухаживает за многочисленными цветочными клумбами, грядками и теплицей на хуторе.

«Я там как бульдозер работаю - кошу траву, готовлю еду. Я люблю ходить в огород, выбирать там овощи, а потом решать, что из них приготовить. Это самое приятное! 2

Главная идея моих книг заключалась в том, чтобы люди больше ели дома, а теперь, при коронакризисе, это неизбежно. Если бы могла жить только за счет издания кулинарных книг, я бы только этим и занималась. Но сейчас это больше похоже на хобби, а основная работа - это управление кухней в студии», - говорит Анни.

Автор уникальной рамы - отец Анни, художник Яак Арро. ФОТО: Mihkel Maripuu

Приятная атмосфера в квартире. ФОТО: Mihkel Maripuu

Тем не менее, она уже обдумывает свой следующий проект с участием бабушки по отцовской линии, прекрасного повара и страстного садовника.

«На самых красивых фотографиях она запечатлена с букетом георгинов в руке. Моя бабушка, вероятно, унаследовала гены садовников и поваров. Как человек советской закалки, она готовила вкусную еду из ничего. У меня до сих пор сохранились ее тетрадки с рецептами, в которых много десертов состояли в основном из белого хлеба, яиц и творога. На основе ее рецептов я хотела бы издать красивую книгу с иллюстрациями, показывающими красоту не только еды, но и цветов и сада», - раскрывает свои планы Анни.

Жизнь покажет, случится ли это следующим летом или еще через год.