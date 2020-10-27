AirBaltic в зимнем сезоне будет обслуживать девять маршрутов из Таллинна

С этой недели авиакомпания airBaltic перешла на зимний график работы, в рамках которого планирует обслуживать прямые авиарейсы из Таллинна по девяти маршрутам.
В течение зимнего сезона airBaltic планирует обслуживать сообщение Таллинна с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом. Кроме того, по сообщению авиакомпании, с пересадкой в Риге можно воспользоваться приблизительно 40 маршрутами.
По сообщению airBaltic, всех пассажиров будут снабжать комплектами из дезинфицирующей салфетки и защитной маски.
Поскольку регуляции меняются крайне быстро, авиакомпания советует пассажирам непосредственно перед вылетом проверять действующие в пункте назначения регуляции по официальным сайтам или в посольствах стран.