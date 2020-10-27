Вт, 27.10.2020
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AirBaltic в зимнем сезоне будет обслуживать девять маршрутов из Таллинна

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ФОТО: Remo Tõnismäe

С этой недели авиакомпания airBaltic перешла на зимний график работы, в рамках которого планирует обслуживать прямые авиарейсы из Таллинна по девяти маршрутам.

В течение зимнего сезона airBaltic планирует обслуживать сообщение Таллинна с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом. Кроме того, по сообщению авиакомпании, с пересадкой в Риге можно воспользоваться приблизительно 40 маршрутами.

По сообщению airBaltic, всех пассажиров будут снабжать комплектами из дезинфицирующей салфетки и защитной маски.

Поскольку регуляции меняются крайне быстро, авиакомпания советует пассажирам непосредственно перед вылетом проверять действующие в пункте назначения регуляции по официальным сайтам или в посольствах стран.

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