AirBaltic в зимнем сезоне будет обслуживать девять маршрутов из Таллинна

В течение зимнего сезона airBaltic планирует обслуживать сообщение Таллинна с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом. Кроме того, по сообщению авиакомпании, с пересадкой в Риге можно воспользоваться приблизительно 40 маршрутами.

По сообщению airBaltic, всех пассажиров будут снабжать комплектами из дезинфицирующей салфетки и защитной маски.