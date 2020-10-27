Эстония сокращает срок изоляции для прибывающих из-за границы до десяти дней

С понедельника, 2 ноября, срок обязательной изоляции для тех, кто приезжает в Эстонию из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, будет сокращен с 14 до десяти дней, передает Rus.ERR решение правительства страны.
С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом можно заменить обязательную самоизоляцию тестом на коронавирус, который нужно в таком случае сдать дважды в течение недели, подтвердил радионовостям ERR министр социальных дел Танель Кийк.
По его словам, правительство приняло принципиальное решение относительно сокращения периода самоизоляции как для прибывающих из-за границы, так и для близких лиц, у которых выявили коронавирус.
Для жителей Эстонии процедура тестирования бесплатная, а для иностранцев - платная. Тесты делаются только взрослым.