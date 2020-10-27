Эстония сокращает срок изоляции для прибывающих из-за границы до десяти дней

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом можно заменить обязательную самоизоляцию тестом на коронавирус, который нужно в таком случае сдать дважды в течение недели, подтвердил радионовостям ERR министр социальных дел Танель Кийк.

По его словам, правительство приняло принципиальное решение относительно сокращения периода самоизоляции как для прибывающих из-за границы, так и для близких лиц, у которых выявили коронавирус.