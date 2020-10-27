С понедельника период самоизоляции сократится до десяти дней

По словам Рейнсалу, в вопросе самоизоляции европейские страны разделились на три группы: в самой большой группе действует десятидневный карантин, во второй — две недели и а третьей — семь дней.

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) привел в пример Норвегию, где в течение всего кризиса самоизоляция длилась десять дней. «Это обсуждалось с Департаментом здоровья и Научным советом и, насколько нам известно, новая система не увеличивает риск заражения, но позволяет людям быстрее вернуться к работе и общественной жизни», - объяснил Кийк, почему важна новая система.

По словам Рейнсалу, в краткосрочной перспективе есть два серьезных аргумента: «Первый заключается в том, что значимая часть носителей вируса выявляется Департаментом здоровья в течение первых десяти дней. Второй — это педагогическая логика, что более короткий карантин под силу людям».

Требование самоизоляции касается как прибывших из-за границы, так и тех, кто находился в близком контакте с зараженным. «Прибывшие из-за границы должны будут провести десять дней в самоизоляции, для них также сохраняется требование двух тестов», - объяснил Рейнсалу. Те, кто был в близком контакте с носителем вируса, должны изолироваться на десять дней и потом сдать анализ на коронавирус. «Если они этого не сделают, то все-таки будет действовать требование двух недель изоляции», - добавил Рейнсалу.

Министр социальных дел подчеркнул, что те, кто был в близком контакте с зараженным, должны придерживаться правила, что до десятого дня они не делают тест. «Конечно, может случиться такое, что человек сделает тест раньше, если у него возникли симптомы и Департамент здоровья или семейный врач отправит его на анализ, - привел пример Кийк. - Если речь идет о члене семьи и у него появятся симптомы, то его отправят на тест раньше десяти дней, поскольку велика вероятность, что ответ окажется положительным».

По словам Кийка, если человек получи от Департамента здоровья информацию, что, например, находился в общественном транспорте с коронапозитивным, то разумнее будет десять дней провести в изоляции. «Затем на десятый день сдать анализ и убедиться, что не больны», - сказал Кийк.