Прогноз: к 2024 году стоимость производства электромобилей и машин с ДВС сравняется

Согласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС, пишет The Guardian . При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов (около 1600 евро) выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары, пишет журнал "За рулем" . Росту продаж электромобилей должны поспособствовать и ограничения на продажи машин с ДВС, которые планируют вводить правительства целого ряда стран.

"Осталось не так много причин покупать автомобили с ДВС после 2025 года. Снижение стоимости аккумуляторов не только послужит последним гвоздем в крышку гроба для автомобилей с ДВС, но и устранит финансовые проблемы гибридных автомобилей", - считает аналитик UBS Тим Буш.

В рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG, лидером стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Абсолютные мировые лидеры по электропарку - Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) - заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.

В конце сентября глава компании Tesla Илон Маск рассказал о перспективных батареях и планах компании выпустить недорогой электромобиль за 25 тыс. долларов (21 000 евро). Однако на реализацию этих планов у Tesla уйдет несколько лет.