Владелец ночного клуба застукал конкурента за запрещенной деятельностью

Член Раквереского горсобрания и владелец находящегося по соседству ночного клуба MLounge Магнус Лехесоо гулял в пятницу вечером вместе со своими друзьями у конкурента. «Я уже взял пару коктейлей, подошел к стойке и заказал еще один», - рассказывает Лехесоо, который поначалу попросил об анонимности, но недолго сумел скрывать свое имя.

Внезапно он посмотрел на часы и обнаружил, что уже половина первого. Несмотря на это, коктейль ему приготовили. Спустя несколько минут он купил еще один.

Руководитель клуба «Mjau», не пожелавшая публиковать свою фамилию, признала, что речь идет о прискорбной человеческой ошибке. «За стойкой была начинающая работница, обслуживавшая в баре самостоятельно первую неделю», - сказала Янели, добавив, что девушка не посмотрела на часы и, обнаружив свою ошибку, расплакалась.

Янели заподозрила, что владелец конкурирующего клуба намеренно выбрал для покупки начинающую работницу. «Спустя некоторое время Лехесоо отправил в бар своих друзей покупать алкоголь, но наша сотрудница уже заметила свою ошибку и не продала им», - рассказала руководитель «Mjau», заявив, что проданные Лехесоо коктейли были единственными, которые были проданы после полуночи.

В то же время после полуночи прошло уже довольно много времени, поскольку на кассовом чеке видно, что коктейли с ликером Jägermeister были проданы в 0.30 и 0.33.

Руководитель «Mjau» подтвердила, что клуб предоставляет ведомствам для проверки все контрольные ленты касс, где видны продажи всех товаров с указанием времени. «Мы соблюдаем ограничения на продажу алкоголя, и речь идет о прискорбной человеческой ошибке. «Mjau» приносит извинения», - сказала заведующая ночным клубом Янели.

Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что ограничения введены для того, чтобы их соблюдали. В то же время он отметил, что надзор за их соблюдением осуществляет местное самоуправление.

Вице-мэр Раквере Райнер Милтоп, посовещавшись в субботу с находящимся в отпуске мэром города Трийн Варек, заявил, что мэрия ждет заявления от клиента, которому ночью продали алкоголь.

Вчера Милтоп прокомментировал, что конкуренты должны бы относиться друг к другу этично, но добавил, что, естественно, нельзя продавать алкоголь в запрещенное время. «Если есть закон, его необходимо соблюдать», - был категоричен вице-мэр.

Райнер Милтоп выразил мнение, что нельзя принимать решения, выполнение которых вызывает проблемы, поскольку при нынешних ограничениях все равно будет найдена какая-нибудь схема. Некоторое время назад и сам Магнус Лехесоо попал на страницы газет, пустив в клуб клиентов со своим алкоголем за так называемую «плату за пробку» после полуночи.

«Mjau» тоже объявляет: «В связи с новым ограничением на продажу алкоголя мы можем выдавать из бара напитки до 00.00! Заказывай на столик бутылку или даже две-три заранее и наслаждайся до утра». Вице-мэр Раквере сказал, что мэрия осуществляет выборочные проверки. «Естественно, мы не сообщаем, где и когда», - добавил он. Однако ночью проводить контрольные рейды сложно. «У людей в договоре стоит время работы, и я не могу сказать надзирающему чиновнику, что он должен ночью выйти на работу, - пояснил Милтоп. – Иногда это возможно, но не каждый день».

По мнению Милтопа, правительство должно назначить определенное время, когда бары, клубы и пабы необходимо закрывать, чтобы избежать всяческих схем, позволяющих обойти закон.