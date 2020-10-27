Увольнение беременной теперь обойдется работодателю дороже

Согласно законопроекту, при расширении условий зарплаты и рабочего времени в дальнейшем могут договориться профсоюзы и объединение или союз работодателей, чьи члены дают работу как минимум 20 процентам работников сферы деятельности. До заключения договора появится обязанность открыто проинформировать и задействовать всех работников и работодателей, в отношении которых условия собираются расширять.

Незаконное увольнение ждущей ребенка работницы может привести к наказанию

Законопроект увеличивает также защиту представителей работников и компенсацию за незаконное увольнение в случае, если трудовой договор расторгается с беременной, имеющей право на отпуск по беременности или родам работницей или доверенного лица, представляющего интересы трудового коллектива, пишет Postimees.

Законопроект меняет Закон о профсоюзах и Закон о доверенном лице работников, а также обяжет работодателей, у которых на предприятии имеются несколько доверенных лиц, предоставлять свободное время всем доверенным лицам. Кроме того, будет изменен Закон о трудовом договоре и повышена ставка компенсации, которая выплачивается в случае, если выясняется, что увольнение беременной, имеющей право на отпуск по беременности или родам работницы, а также представителя трудового коллектива было незаконным. Компенсация увеличится с шести месяцев до 12.