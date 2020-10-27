Увольнение беременных теперь обойдется работодателю дороже

Министерство социальных дел хочет изменить условия расширения коллективных договоров таким образом, чтобы условия по зарплатам и рабочему времени можно было расширить на весь сектор лишь в том случае, если об этом договорились работодатели, которые предлагают работу минимум 20 процентам работников сектора. Причиной изменения закона стало решение Государственного суда от 15 июня, которое дало трактовку, что коллективный договор нельзя расширять без согласия всех работодателей. Целью законопроекта является смягчение приведенных Госсудом узких мест и реальная возможность для расширения коллективных договоров.
Согласно законопроекту, при расширении условий зарплаты и рабочего времени в дальнейшем могут договориться профсоюзы и объединение или союз работодателей, члены которого дают работу как минимум 20 процентам работников сферы деятельности. До заключения договора появится обязанность открыто проинформировать и задействовать всех работников и работодателей, в отношении которых условия собираются расширять.
Незаконное увольнение ждущей ребенка работницы может привести к наказанию
Законопроект увеличивает также защиту представителей работников и компенсацию за незаконное увольнение в случае, если трудовой договор расторгается с беременной, имеющей право на отпуск по беременности или родам работницей или доверенного лица, представляющего интересы трудового коллектива, пишет Postimees.
Законопроект изменяет Закон о профсоюзах и Закон о доверенном лице работников, а также обяжет работодателей, у которых на предприятии имеются несколько доверенных лиц, предоставлять свободное время всем доверенным лицам. Кроме того, будет изменен Закон о трудовом договоре и повышена ставка компенсации, которая выплачивается в случае, если выясняется, что увольнение беременной, имеющей право на отпуск по беременности или родам, а также представителя трудового коллектива было незаконным. Компенсация увеличится с шести месяцев до 12.
Министр социальных дел Танель Кийк считает, что нужно гарантировать защиту работников, в чем у коллективных договоров имеется растущая роль: «В то же время важно, чтобы соглашение о расширении договора было достигнуто с работодателями, которые дают работу значительной части работников сектора». По его словам, самое главное, чтобы о планах и переговорах о расширении коллективного договора были открыто оповещены все работники и работодатели, которых изменение может коснуться.