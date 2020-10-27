Муфтий Чечни назвал президента Франции террористом номер 1, а обезглавленного учителя - умалишенным

По утверждению муфтия, Макрон якобы поручил повесить на все правительственные здания карикатуры на пророка Мухаммеда после убийства и обезглавливания учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам эти карикатуры.

«Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами», - говорится в заявлении Межиева, опубликованном в Instagram Духовного управления мусульман Чечни.

21 октября на несколько государственных зданий в Монпелье и Тулузе в регионе Окситания проецировались карикатуры из журнала Charlie Hebdo. О подобных инсталляциях в других регионах страны СМИ не сообщали, как и о том, что это делалось якобы по поручению президента Франции. Макрон лишь заявил, что Франция не откажется от карикатур.

«Нам нельзя показаться слабыми перед лицом врагов демократии, сталкиваясь с теми, кто превращает религию в орудие войны, теми, кто хочет уничтожить республику», - объяснила показ карикатур на зданиях председатель регионального совета региона Окситания Кароль Дельга.

Муфтий Чечни возмутился, что «умалишенного учителя» сделали национальным героем Франции. Макрон назвал погибшего преподавателя тихим героем, воплощавшим ценности Французской республики, а его убийство - исламистским терактом. По мнению Межиева, Макрон должен был осудить «провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом».

По мнению муфтия, Макрон ушел далеко от общечеловеческих ценностей и начал свое заранее проигрышное шествие на ислам. Межиев назвал президента Франции самым унизительным существом, врагом Аллаха, человечества, всех мусульман, не имеющим никаких нравственных устоев и ценностей. Он пожелал Макрону кары и заявил, что ему не избежать Гнева Творца.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после убийства учителя 18-летним беженцем чеченского происхождения Абдулахом Анзоровым заявил, что чеченцы здесь ни при чем. Он отметил, что Анзоров всю жизнь прожил во Франции и наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих. Кадыров добавил, что осуждает террористический акт, но призвал не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. По его мнению, французское общество, «говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям».