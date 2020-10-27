Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

По словам футболиста, об интересе англичан ему сообщил Зоран Тошич, который ранее играл за клуб из Манчестера.

"Я тогда еще не был игроком сборной и отец сразу мне сказал, что для игры в Англии нужна рабочая виза и матчи за сборную. Наши переговоры уже были уже на финишной прямой. Мне даже звонил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев со словами: "Завтра приезжаешь, и мы завершаем сделку". В итоге нам сообщили в последних числах января, что мой вопрос с визой решить невозможно, переход сорвался", - рассказал Мамаев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале "Красава" .

По версии ведущего, переход Мамаева сорвался не из-за проблем с визой, а по причине плохой рекомендации, которую дал тренеру "МЮ" Алексу Фергюсону наставник сборной России голландец Дик Адвокат.

"Слышал эту версию. Может быть, так все и было. Но я не хочу никого обвинять и говорить плохие вещи о людях, потому что не знаю, насколько это правда", - отметил Мамаев.

"Это и есть наша жизнь. Не всегда все зависит от тебя, иногда - от каких-то обстоятельств, а иногда - от каких-то людей. Это надо принимать и жить с этим дальше. Я тебе скажу, что через 8-9 месяцев после этой истории я мог оказаться во владикавказской "Алании", и это тоже жизнь, понимаешь? Граница в 9 месяцев - и ты мог быть там, а мог быть здесь. Это жизнь, за что мы ее и любим", - философски резюмировал футболист.

Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году, перебравшись в "Краснодар". С 2020 года полузащитник защищает цвета "Ростова".