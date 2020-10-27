Лукашенко поручил никого не уговаривать на фоне призывов к забастовкам

"В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих", - заявил Лукашенко на совещании в Минске во вторник. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, "сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться". "Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил он.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.