В ночь на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Считается, что в этот день духи усопших ненадолго возвращаются в наш мир, а это значит, что любители острых ощущений не упустят возможности пощекотать себе нервы, заглянув в места, где обитают призраки...

В Эстонии свой дом с привидениями есть практически в любом населенном пункте. Каждый из них окутан леденящими душу легендами и обладает зловещей атмосферой, подогреваемой рассказами местных жителей. Кто-то клянется, что видел духа своими глазами, другие довольствуются рассказами этих очевидцев.

Сегодня, в канун Дня всех святых, Rus.Postimees рассказывает, где обитают некоторые эстонские привидения и с какими из них можно встретиться лично.

Форум эстонских охотников за привидениями Para-web даже создал специальную карту, на которой отмечены все места, в которых была замечена паранормальная активность. Таких отметок на карте - 62 штуки. ФОТО: Para-web Google Maps

Почти у каждой эстонской мызы есть своя мистическая история. За свою долгую историю поместья успевают обзавестись множеством легенд, главными героями которых зачастую становятся призраки. Истории любви и предательств, трагедии и романтические подвиги — все это будоражит наше воображение и, что не удивительно, привлекает к местам событий любопытных туристов.

Поместье Сагади ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Черная Дама поместья Сагади

Поместье Сагади находится всего в часе езды от Таллинна. Роскошное здание, построенное в стиле раннего классицизма, расположилось на территории национального парка Лахемаа. За свою более чем 500-летнюю историю оно повидало многое, и совсем не удивительно, что его стены хранят мрачную тайну.

По залу поместья проскальзывает тень девушки в черном одеянии. С этих слов начинается грустная легенда о Черной Даме поместья Сагади...

Рассказывают, что молодой хозяин поместья должен был жениться на женщине, подходящей ему по статусу. Однако случилось так, что среди прибывших на празднество по случаю помолвки оказалась удивительно красивая молодая цыганка. Юноша, только увидев ее, сразу же влюбился, а любовь, как известно, толкает на сумасшедшие поступки. Молодые люди заперлись в расположенном в доме вместительном оружейном шкафу. О том, что происходило дальше, история умалчивает. Известно лишь - когда стало понятно, что у их любви нет будущего, девушка схватила ружье и застрелилась. С тех пор она бродит по коридорам поместья, иногда являясь любопытным туристам.

«Я ее видела довольно много раз, последний раз лет десять назад, — рассказывала в 2012 году заведующая центром RMK Сагади Криста Кеэдус. — Ее замечали расхаживающей в черных одеждах, например, в ноябре в послеобеденный час, когда в доме уже не было посетителей».

Усадьба Пядасте ФОТО: MARINA PUSHKAR/PM/EMF

Духи усадьбы Пядасте

Усадьба Пядасте, расположенная на острове Муху, помимо своей многовековой истории, обладает еще одной интересной особенностью: это единственный в Эстонии пятизвездочный отель за пределами Таллинна. В 1946-1947 годах главное здание усадьбы использовалось советскими военными, а с 1951 по 1986 год в здании размещался Дом инвалидов.

В одной из телевизионных передач хозяин усадьбы (она перешла в частную собственность в 1966 году) рассказывал, что здесь обитает множество призраков, впрочем, они вполне безобидны и не доставляют лишних хлопот. Шорохи, шаги и открывающиеся сами собой двери в пустующей усадьбе — вполне обычное явление.

Мыза Поркуни ФОТО: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Странные явления в Поркуни

Мызный ансамбль Поркуни был построен на месте городища. Современные постройки поместья Поркуни относятся к XIX веку. Последний хозяин поместья фон Ренненкампф решил построить вместо старой усадьбы новое здание имения в более представительном стиле. Постройку в народе стали назвать замком Поркуни. Возле одного из углов здания возвышается восьмиугольная башня с зубчатым парапетом, пишет Visit Estonia. Это сохранившаяся до наших дней надвратная башня древнего городища. Сегодня в ней размещается Музей плитняка Поркуни. В окрестностях множество построек из плитняка: дом управляющего, каретный сарай, конюшня, амбар для сушки, водочная фабрика, плотницкая мастерская и обширная часть стен ограды. В мызе располагается школа. Здание можно осмотреть только снаружи.

Как гласит легенда, располагающееся в районе Поркуни озеро может исчезнуть буквально в одно мгновение. Все дело в том, что где-то на дне есть волшебный колодец, втягивающий из озера воду. Поговаривают, что в давние времена ночные сторожи часто видели странное мерцание над озером, которое внезапно появлялось и также внезапно исчезало. Странные колодцы, механизм которых местным жителям так и не удалось разгадать, по рассказам, находили и в лесах неподалеку от усадьбы.

Но, пожалуй, самым пугающим является тот факт, что вблизи усадьбы и в наши дни местные жители иногда видят одетых по моде прошлых веков людей: дам в бальных платьях, мужчин во фраках, направляющихся в сторону поместья Поркуни.

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Духи монахов на улице Люхике ялг

Таллинн тоже славится своими духами. Как рассказывает в своем сборнике необычных историй Юрий Никифоров, в октябре 1935 года в одну из квартир на улице Люхике ялг заселилась женщина. Не прошло и месяца, как в ее новом жилище стали происходить необъяснимые вещи: по ночам призрак монаха в черной рясе терроризировал женщину своими появлениями и обычно исчезал лишь спустя полчаса, а один раз исчез лишь к утру. Об этих случаях довольно скоро стало известно и другим жителям, о них начали появляться статьи в газетах, а общества, изучающие паранормальные явления, не на шутку заинтересовались привидением. К слову, в доме, где поселилась женщина, а также в соседних постройках, призраков видели довольно часто. Так, например, очевидцы рассказывали про призрака монаха, гревшегося у печки, и когда кто-то из домочадцев сказал ему: «Уходи прочь!» — чернец улыбнулся и исчез.

Дворец Килтси ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Дама с красной собачкой в дворце Килтси

Дворец Килтси был построен прямо на руинах средневекового вассальского замка. Помимо того, что в XIX веке он принадлежал знаменитому семейству фон Крузенштерн, интересной является и легенда о танцующем привидении, которого сопровождает весьма необычный питомец.

«Все, наверное, знают хаапсалускую легенду о Белой Даме, — рассказала в интервью Postimees фольклорист Марью Кыйвупуу. — Куда менее известно, что в поместье Килтси в Вяйке-Маарья имеется своя Белая Дама, которая тоже вроде как замурована в стену и время от времени появляется там, чтобы ночами танцевать во дворце и дворцовом дворе в сопровождении верной красной собаки.

Но кое-кому доводилось видеть в поместье Килтси облаченного в черное мужчину. Люди, которые сейчас приобрели поместье, уже делились через СМИ опытом своих встреч со сверхъестественным. Обучающиеся в местных школах дети также знают истории о привидениях, они любят их рассказывать или делиться ими в социальных сетях через Интернет».

Кстати, сейчас дворец можно арендовать для празднования различных торжеств, курсов и семинаров, а в летнее время усадьба открыта для посещения в рамках игрового мероприятия «Забытые мызы».

Отель Schlössle. ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Призраки Старого Таллинна

Говорят, что в одной эстонской усадьбе есть галерея фамильных портретов, изображения на которых поворачивают головы, стоит кому-то покинуть помещение.

Такую же историю рассказывают и о репродукции портрета английского принца, висящей на стене ресторана отеля Schlössle. Как рассказывал в интервью 2012 года Янар Кукк, отвечающий за прием постояльцев гостиницы, ему не доводилось видеть, чтобы изображение на портрете меняло положение, но в то, что в расположенном во дворе доме обитает привидение, он готов поверить.

«Говорят, что там обитает призрак женщины, который дает знать о своем существовании, передвигая мебель или книги. Привидение не злое, наверное, это душа женщины, погибшей от несчастной любви», — предположил тогда Кукк.

Телефонный хулиган в школе Харми

О странных явлениях в здании Основной школы Харми сначала заговорили уборщицы, которые слышали шаги и странные голоса в пустующей школе. Как позже рассказал один из учителей, однажды, дело было летом, он сидел в учительской вместе с другим преподавателем, и никого больше в школе не было. Вдруг они услышали, как в соседнем кабинете, один из которых был кабинетом директора, кто-то поднял телефонную трубку и начал набирать номер, а потом резко завершил звонок. По его словам, незаметно пройти в кабинеты никто не мог...

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Загадочные огни в Сяравере

Поговаривают, что в мызе, расположенной в Сяравере (Яарвамаа), которую в начале ХХ века отдали под школу, часто сталкивались с необъяснимыми явлениями. Так, например, в женском корпусе часто слышали шаги в пустых коридорах. Разумеется, когда девушки выглядывали из комнат, чтобы проверить, кто разгуливает по зданию ночью, никого обнаружить не удавалось.

В корпусе напротив, который много лет был заброшен, в окнах иногда видели свет, хотя двери, ведущие в здание, были заперты, да и электричество в него не подавалось. Самым пугающим было то, что в окнах иногда удавалось заметить черную тень. Если верить рассказам, однажды, из-за постоянных жалоб девушек, учителя решили все же отпереть двери и проверить загадочную комнату, и обнаружили в ней одежду для младенцев и куклу размером с ребенка.

Столкнуться с необъяснимым пришлось не только девушкам. Рассказывают, что и в мужском корпусе происходили странные явления. Так, например, один юноша остался в корпусе один. Он смотрел телевизор, когда услышал, что кто-то в здании играет на фортепиано. Несмотря на то, что музыкального инструмента в здании не было, он решил все же проверить, что происходит, но не смог никого обнаружить.

А вы когда-нибудь сталкивались с необъяснимыми явлениями? Делитесь своими историями в комментариях!