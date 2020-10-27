Докладчик ПАСЕ по Навальному: будем добиваться доступа к свидетелям в РФ

- Вы уже общались с самим Навальным?

- Пока мы контактировали с его командой. Но конечно, я буду говорить с ним. Я не один, а представляю организацию и комиссию по юридическим вопросам, и хотел бы привлечь ее к этому. Когда мы получим от нее одобрение, мы будем контактировать со свидетелями и самим господином Навальным.

- Алексей Навальный требует от российских властей вернуть его одежду, в которой он был в момент отравления. Он считает, что на ней могут быть следы яда. Вы будете пытаться получить доступ к его одежде?

- Важно, чтобы россияне предоставили доступ ко всей информации, которая у них есть. Они решили не возбуждать дело, основываясь на каких-то данных. Мы бы хотели, чтобы они поделились с нами этими данными. Доступ к одежде, документам, записям в больнице - все это очень важно для поиска истины.

- Как много времени займет подготовка доклада?

- Важно сделать дело качественно. Думаю, мы будем докладывать Комиссии ежеквартально. Мы не спешим, но будем рассказывать об этапах сбора информации. Мы будем делиться промежуточными данными, затем запрашивать одобрение на дальнейшие шаги и работать дальше. Весь 2021 год мы будем представлять промежуточные доклады.

- Президент России Владимир Путин предложил провести международное расследование ситуации с Навальным с участием экспертов из России, Германии, Франции и других стран. Как вы относитесь к этой идее?

- Думаю, что провести международное расследование на уровне экспертов очень важно. Но это будет зависеть от полной прозрачности с российской стороны. Если они это гарантируют, то это хорошая идея. Пока что вопрос остается открытым.

- Что для вас сложно в этом случае?

- В таких случаях всегда тяжело, это показал опыт с делом Немцова. Думаю, в данном случае ситуация чуть лучше. Мы не начали работу в провокационном стиле, я поддерживал контакты с членами российской делегации. Рассчитываю, что они передадут позитивные сигналы российским властям. Думаю, для россиян на кону их репутация, которая сильно пострадала от этой ситуации. Кроме того, на кону - статус России в Совете Европы. Как правило, национальные делегации полностью должны сотрудничать. Если это не происходит, возникают вопросы.

Самое сложное то, что эта история случилась при странных обстоятельствах: отравление человека на борту самолета, экстренная посадка, доставка в больницу, затем транспортировка в Германию. Во время этой фазы от российской стороны не было четких объяснений, что происходит. Это бросило тень на ситуацию. Вторая сложность для меня - состояние правосудия в России. Люди, дающие показания, должны чувствовать себя в безопасности. Я бы хотел гарантировать это тем россиянам, которые захотят сотрудничать с нами.

- Вы начинаете сбор информации на очередном пике пандемии коронавируса. Насколько это может усложнить вашу работу?