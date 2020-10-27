Как найти подходящую работу за два месяца: опыт двух юных жительниц Эстонии

Нестабильная ситуация на рынке труда и растущая безработица больше всего влияют на молодежь, которая только выходит на рынок труда. Молодые люди в возрасте 16–26 лет могут получить помощь благодаря государственным мерам поддержки, чтобы вернуться к получению образования или выйти на рынок труда.
Зачастую молодежь оказывается в ситуации, из которой не видно выхода. Будь то прерывание учебы в школе, выбор подходящей специальности или выход на рынок труда. В такой ситуации оказалась весной 16-летняя Грета. «Поскольку я опоздала с поступлением в гимназию после окончания основной школы, то подумала: что ж, раз так, буду работать. Но тогда я поняла, что не знаю, как искать работу, какую работу я вообще хочу и к кому обращаться, чтобы ее получить. Мама советовала продолжать учиться, поскольку из-за коронавируса в стране нестабильное экономическое положение, но я осталась верна себе – я захотела начать работать», – рассказала Грета.
По словам советника отдела трудовой занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон, у местных самоуправлений есть возможность оказать поддержку местной молодежи, предложив им помощь в продолжении учебы или в поиске работы до того, как сам молодой человек начнет задумываться, к кому можно обратиться за помощью. «В Эстонии тысячи юношей и девушек, которые не учатся и не работают, и не участвуют в общественной жизни каким-то иным образом. Цель опорной системы молодежной гарантии – как раз оказывать поддержку этим юношам и девушкам в возвращении к учёбе или в поиске работы», – пояснила Илиссон.
По словам Греты, она была очень удивлена, когда с ней связался специалист по работе с молодежью и поинтересовался, как он может помочь ей. «Уже в начале между нами возникло взаимопонимание и доверие. Я рассказала ему о своей ситуации и о том, какие мысли у меня о будущем. Затем мы уже договорились о встрече, поскольку я чувствовала, что могу от этого только приобрести», – рассказала Грета, которая, подбадриваемая матерью, приняла помощь в рамках программы.
26-летняя Яна также оказалась этой весной в сложной ситуации. Вначале она осталась вне трудовой жизни по причинам, связанным со здоровьем, но срок пребывания дома был вынужденно продлен из-за весеннего карантина. «Я полгода была домохозяйкой, в полном смятении и грусти, не зная, что делать со своей жизнью. С одной стороны, меня беспокоила проблема со здоровьем, однако к этому добавлялась еще и неизвестность перед коронавирусом и экономической ситуацией», – рассказала Яна о своем положении тогда.
В конце концов Яна зарегистрировалась безработной в Кассе по безработице, но помощь пришла от местного самоуправления. «Мы долго говорили о моей ситуации, и сразу же возникло доверие к специалисту. Мне казалось невероятным, что первая беседа с неизвестным мне человеком может быть такой приятной. Меня не осуждали, а хотели мне искренне помочь», – выражает свою благодарность Яна. Совместно со специалистом по работе с молодежью они смогли решить вопрос, как снова наладить жизнь Яны.
Новые практические умения и рост уверенности в себе
По словам Яны, специалист был в курсе ее действий и проявлял искренний интерес к тому, как идет процесс поиска работы. «Между тем я нашла работу, но поскольку это было все-таки не то, что я хотела, то надолго я там не задержалась. Именно специалист по работе с молодежью помог мне понять, что мне могло бы подойти больше всего и на какую работу я могла бы подать заявку. На сегодняшний день я работаю сотрудником по обслуживанию клиентов уже месяц и наслаждаюсь этой работой», – сказала она.
И Яна, и Грета отметили, что многому научились благодаря программе, например: составлению резюме, подготовке к собеседованию при трудоустройстве, а также тому, как происходит процесс участия в конкурсе на замещение вакантной должности и какие курсы могут пригодиться. «Я была удивлена, насколько открыто я могу говорить с этим человеком, насколько по-человечески со мной общаются. Я и не представляла, что есть люди, которые желают таким образом помогать молодежи. Если я раньше не знала, как искать работу и что для этого надо делать, то теперь я уже больше подкована в этом вопросе и стала увереннее в себе», – отметила Грета, добавив, что в настоящий момент она думает заняться изучением финского языка, что является большим преимуществом, если работаешь на международном складском предприятии.
Обе девушки призывают молодежь принимать помощь в рамках этой программы, поскольку просить о помощи и принимать ее – это не стыдно. «Если чувствуешь, что не знаешь, что делать дальше, слишком напуган, чтобы принимать решения, или нуждаешься в руководстве, непременно стоит воспользоваться возможностью получить помощь в рамках программы. Я тоже не знала, что делать и как дальше жить, но после участия в программе ощутила, как над моей жизнью взошло солнце, что я больше не одна со своими проблемами», – выразила свою радость Яна. Обе девушки изменили свою жизнь в течение двух месяцев.
Юношам и девушкам, ищущим выход из сложной жизненной ситуации, предлагают поддержку работники местных самоуправлений, присоединившихся к опорной системе молодежной гарантии. Кроме того, поддержку юношам и девушкам, которые не учатся и не работают, оказывают молодежная программа «Hoog sisse», работники Tugila, а также программа STEP, помогающая найти работу молодым людям, которые ранее совершали правонарушения.