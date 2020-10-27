Как найти подходящую работу за два месяца: опыт двух юных жительниц Эстонии

Зачастую молодежь оказывается в ситуации, из которой не видно выхода. Будь то прерывание учебы в школе, выбор подходящей специальности или выход на рынок труда. В такой ситуации оказалась весной 16-летняя Грета. «Поскольку я опоздала с поступлением в гимназию после окончания основной школы, то подумала: что ж, раз так, буду работать. Но тогда я поняла, что не знаю, как искать работу, какую работу я вообще хочу и к кому обращаться, чтобы ее получить. Мама советовала продолжать учиться, поскольку из-за коронавируса в стране нестабильное экономическое положение, но я осталась верна себе – я захотела начать работать», – рассказала Грета.

По словам советника отдела трудовой занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон, у местных самоуправлений есть возможность оказать поддержку местной молодежи, предложив им помощь в продолжении учебы или в поиске работы до того, как сам молодой человек начнет задумываться, к кому можно обратиться за помощью. «В Эстонии тысячи юношей и девушек, которые не учатся и не работают, и не участвуют в общественной жизни каким-то иным образом. Цель опорной системы молодежной гарантии – как раз оказывать поддержку этим юношам и девушкам в возвращении к учёбе или в поиске работы», – пояснила Илиссон.

По словам Греты, она была очень удивлена, когда с ней связался специалист по работе с молодежью и поинтересовался, как он может помочь ей. «Уже в начале между нами возникло взаимопонимание и доверие. Я рассказала ему о своей ситуации и о том, какие мысли у меня о будущем. Затем мы уже договорились о встрече, поскольку я чувствовала, что могу от этого только приобрести», – рассказала Грета, которая, подбадриваемая матерью, приняла помощь в рамках программы.

26-летняя Яна также оказалась этой весной в сложной ситуации. Вначале она осталась вне трудовой жизни по причинам, связанным со здоровьем, но срок пребывания дома был вынужденно продлен из-за весеннего карантина. «Я полгода была домохозяйкой, в полном смятении и грусти, не зная, что делать со своей жизнью. С одной стороны, меня беспокоила проблема со здоровьем, однако к этому добавлялась еще и неизвестность перед коронавирусом и экономической ситуацией», – рассказала Яна о своем положении тогда.

В конце концов Яна зарегистрировалась безработной в Кассе по безработице, но помощь пришла от местного самоуправления. «Мы долго говорили о моей ситуации, и сразу же возникло доверие к специалисту. Мне казалось невероятным, что первая беседа с неизвестным мне человеком может быть такой приятной. Меня не осуждали, а хотели мне искренне помочь», – выражает свою благодарность Яна. Совместно со специалистом по работе с молодежью они смогли решить вопрос, как снова наладить жизнь Яны.