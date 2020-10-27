Хебо Рахманн: происходящее сейчас в Польше может произойти и у нас

Представьте себя положение женщины, которой в порядке государственного принуждения придется до конца вынашивать ребенка, который совершенно точно умрет либо при родах, либо через несколько лет после этого (успев настрадаться или просто пожив овощем). Есть люди, которые решаются пройти этот путь, и это их свободный выбор. Но причинять с помощью государства такую психическую и физическую травму своим жителям, просто крайне жестоко.

Не говоря о том, что право распоряжаться своим телом – фундаментальное право человека, которое не нуждается в таком неопровержимом обосновании. Если правительство берет на себя контроль за осуществлением аборта, с женщиной обращаются как с недочеловеком, который не в состоянии самостоятельно отвечать за свои поступки, как сказала недавно скончавшаяся верховный судья США Рут Бейдер Гинзбург.

Эта тема и даже Польша с ее религиозностью может показаться далекой, но здесь стоит вспомнить фразу «молодые женщины не всегда достаточно зрелы, чтобы принимать решения относительно плода своей страсти», которую после прошлых выборов изрек один член EKRE (теперь уже бывший). В Эстонии уже годами подготавливалась почва для того, чтобы и у нас ограничить доступ к аборту, если взглянуть на деятельность SAPTK (Фонд в защиту семьи и традиции) или одну из целей EKRE – прекратить государственное финансирование абортов.

Кто знает, как далеко может привести такая деятельность. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты: теплых чувств по отношению к польскому стилю управления наша правящая партия никогда не скрывала. И, например, Эстония оказалась одной из немногих европейских стран, которая не осудила насилие Польши в отношении LGBT+. С каждым днем это становится все ближе.

Больше всего меня поражает неспособность Европы и Эстонии как-то отреагировать. В стране Евросоюза, на первый взгляд демократической и уважающей права человека, последовательно происходит грубое нарушение прав человека и по другим вопросам. А мы лишь улыбаемся с главами польского правительства на совместных фотографиях и заключаем новые торговые соглашения.