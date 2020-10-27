С нового года в Эстонии будут выдаваться паспорта нового образца

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, новое оформление паспортов связывает воедино одинаково важные для нас историю Эстонии, настоящее и будущее. «На обложке паспорта – исходящий из основ эстонской государственности герб с тремя львами, оформление страниц современное, с перспективой на будущее. Паспорт, с одной стороны, является важным символом для своих граждан, с другой – говорит об истории Эстонии остальному миру. В новом дизайне эти две цели прекрасно сбалансированы и объединены», – сказал Март Хельме.

Эстония известна в мире своим новаторством и уникальными решениями – например, у нас введено э-резидентство, виза start-up и дигиномадная виза. «Этот образ поддерживается и современным оформлением новых рейсовых документов, близким жителям Эстонии – в дизайне использованы элементы эстонской природы, которые искусно объединены с государственной символикой и элементами защиты», – добавил министр внутренних дел.

«Как и в использующихся сейчас паспортах, в новых паспорта важна безопасность. Новшеством будет являться то, что защитные элементы станут частью дизайна документа. Часть защитных элементов видима и невооруженным глазом и чувствуется на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения, – сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау. – Кроме этого, будет использован новый материал для нанесения данных пользователя паспорта. Мы поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, который используется в изготовлении ID-карт. Это дает возможность для использования дополнительных элементов защиты».

Новые паспорта будут производиться в сотрудничестве с предприятием HID CID LIMITED, в процессе были задействованы Mинистерство внутренних дел, Государственная канцелярия, Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) и Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT).