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Русская служба Би-би-си побывала в армянском селе, которое отделяет от Азербайджана не больше трёх километров, а жители двух враждующих стран могут видеть друг друга через границу.

Уже через несколько часов после вступления в силу прекращения огня Азербайджан и Армения обвинили друг друга в его грубом нарушении. Несоблюдение перемирия стало обычным делом в нынешней войне за Нагорный Карабах, но иногда сообщения об обстрелах приходят из мест, расположенных далеко от линии фронта.

На прошлой неделе Баку заявил, что атаке подверглась территория Нахичевани - это автономная республика в составе Азербайджана, отрезанная от основной части страны полоской территории Армении.

Армения отрицает обстрел и заявляет о провокации с целью открыть второй фронт.

Русская служба Би-би-си побывала в армянском селе, которое отделяет от Азербайджана не больше трёх километров, а жители двух враждующих стран могут видеть друг друга через границу.

BBC Село Хачик отделяет от Азербайджана не больше трех километров.

Хачик из Хачика

На въезде в село Хачик в 130 километрах от Еревана, через дорогу натянут черный баннер, на котором написано "Татул-19".

Такие траурные ленты с именем и возрастом вывешивают в Армении на улицах, где жил человек, который погиб во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

В селе, в котором живет 800 человек, у здания администрации нас встречает молодой человек с таким же именем как у села. Хачик из Хачика - брат главы местной администрации. Сам глава уехал воевать добровольцем в Карабах.

Хачик Григорян рассказывает, что, после того как в сентябре начались военные действия, мужчины организовали в селе круглосуточное дежурство.

"Потому что мы близко к границе. Их из бинокля отсюда видно", - говорит Хачик. По его словам, они наблюдают движение на границе с Нахичеванью каждый день. "Там вот танки стоят, пушка стоит", - говорит парень.

В бинокль действительно можно рассмотреть машину, похожую на экскаватор и горную дорогу, ведущую из Нахичевани.

Хачик говорит, что азербайджанская сторона за последние несколько недель стянула к своей границе много военной техники и что ее можно увидеть с более высокой точки.

BBC Семья Манукян каждый год собирает до трех тонн винограда.

Хачик рассказывает, что когда в сентябре начались военные действия, несколько местных семей уехали из села, но потом вернулись. "Пойдёмте на виноградинки, я вас познакомлю со всеми", - приглашает Хачик.

Беженцы на винограднике

Спустившись с холма, на котором стоит село, мы оказываемся на виноградных полях. На одном из них работает с десяток человек.

Это семья Манукян, которая владеет землей в 900 квадратных метров. Они выращивают тут виноград, большую часть продают, а из оставшегося делают водку.

"Сами пьем и угощаем", - говорит один из мужчин, собирающих урожай. В сезон здесь можно собрать до трех тонн.

Арпине - внучка хозяина виноградника, она ловко орудует садовыми ножницами и складывает виноград в коробку.

Девушке 24 года, она приехала из Лачинского района 17 октября. Она начинает рассказывать, как бежала с семьей, не успев взять даже одежду и плачет.

"Из-за войны пришлось оставить дом и приехать сюда. Брат позвонил, сказал, что они приближаются, нам пришлось в 4 утра все оставить и выехать".

Ее брат воюет. Отец тоже хотел уйти воевать, но его не взяли из-за возраста.

Девушка закончила исторический факультет Ереванского университета, хотела стать учительницей. Сейчас она живет у бабушки с дедушкой в Хачике и собирает виноград. Вместе с ней в доме живут еще восемь человек, приехавшие сюда из-за войны.

Пацифист Анушаван

Хозяину виноградника Анушавану Манукяну 87 лет. Родился в Хачике, отучился в Ереване на агронома и вернулся в село.

В советское время он был директором местного совхоза. Несмотря на возраст, наравне с другими собирает виноград и складывает его в ящики.

Дедушка показывает в сторону Нахичевани и говорит, что у него там было много друзей.

Вспоминает, как его друг и коллега Рустам из азербайджанского села Яйджи приехал к нему однажды в гости с семьей, оставив жену и детей на три дня.

Анушаван сам много раз бывал в гостях у Рустама. "На свадьбе моей дочери в 1987 году больше азербайджанцев было, чем армян", - смеётся дедушка.

Анушаван до сих пор помнит, как нахичеванский аптекарь за полчаса достал ему редкое лекарство и денег не взял.

У соседей были тесные торговые отношения: продавали друг другу яблоки и виноград, азербайджанцы часто приезжали сюда за запчастями для машин.

Дедушка вспоминает, что последний раз видел своих азербайджанских соседей в Хачике в 91-м году, уже после начала первого конфликта в Карабахе.

"Я объяснил им, что у старшего поколения нет с ними никаких проблем, но молодежь не поймет, и они уехали, - вспоминает Анушаван. - Больше я их не видел".

BBC Анушаван и Римма Манукян родились и выросли в Хачике.

Нынешнюю войну в Карабахе он называет "очень плохой вещью".

"Человек никогда не должен убивать другого человека. В этом веке, когда интеллект человека уже на таком высоком уровне, люди не должны убивать друг друга. Русский, армянин, азербайджанец - все должны жить в мире. Смысла в войне вообще нет", - говорит Анушаван.

Нас ничего не разделяет

Жене Анушавана Римме 84 года, она тоже родилась в Хачике. На правах хозяйки виноградника, она раздает советы как правильно срезать лозу и руководит процессом сбора. Сама тоже ходит с ведром между кустами и собирает урожай.

Римма рассказывает, что во время войны 1990-х в Хачике погибли шестеро мирных жителей. Рассказывает про односельчанина Жорика Погосяна, который пошел косить траву, подошел слишком близко к границе, его забрали в Азербайджан и несколько месяцев держали как заложника.

Смогли освободить, только когда начался процесс обмена военнопленными и заложниками. У Погосяна до сих пор есть участок в селе, но сам он переехал в Ереван.

До первого конфликта в Карабахе Римма работала на ферме в азербайджанском селе Яйджи. Она ходила туда пешком, доила коров, ухаживала за скотом и вечером возвращалась домой.

Римма боится войны, но уезжать не собирается. Она вспоминает, что даже во время войны в 1990-е, отсюда никто не уехал - боялись, что захватят пустое село.

"Мы раньше никогда не закрывали дверь на ночь, а теперь закрываем и даже свет не включаем, боимся, что могут прийти сюда. Нас ничего не разделяет".

BBC Арпине Манукян приехала из Нагорного Карабаха в Хачик после того, как ее родное село подверглось обстрелу.

Закончив сбор винограда, семья Манукян собирается домой. Нас зовут в гости на ужин, но Хачик говорит, что он первым занял очередь на гостей.

По дороге встречаем местную жительницу, которая тоже пытается забрать нас на ужин. Женщина говорит, что 22 года проработала на ереванском телевидении и что нам будет о чем поговорить, пытается переманить нас яблоками из собственного сада и домашней водкой. Хачик не уступает, и мы едем к нему.

В доме на холме нас ждет стол, накрытый как на праздник. За столом сидят одни мужчины, мама Хачика не садится. Она приносит на стол новые и новые блюда: домашний сыр (семья Григорян держит коров, коз и баранов), свои яблоки, орехи, собранные на этой неделе, сухофрукты, которые хозяйка сделала сама.

BBC Вид на гору Арарат из села Хачик.

С веранды дома Хачика открывается красивый вид на гору, разделяющую Армению и Азербайджан с одной стороны, и на гору Арарат с другой.