Картина дня: сокращение срока самоизоляции, рискующие закрыться бары и протесты в Польше

Журналист: эстонская разведка знала, что на «Эстонии» перевозят системы вооружения

Новозеландский журналист Стивен Дэвис утверждает, ссылаясь на британскую тайную разведку, что на пароме «Эстония» в ходе совместной операции британских, шведских и эстонских разведслужб перевозили системы вооружения. Узнавшая об этом Россия через дипломатические каналы неоднократно предостерегала от подобной деятельности, но ее просто проигнорировали. Читать далее...

Ставший директором школы бывший военный утверждает в гимназии новые порядки

Родители школьников из Ярва-Яани обеспокоены тем, что директором местной гимназии Ярва-Яани назначили человека без образования, зато с военным прошлым. Читать далее...

В Эстонии количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 37 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1604 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 37 проб дали положительный результат. Читать далее...

Пять заключенных Вируской тюрьмы подхватили коронавирус

Скорее всего, они заразились от учителя, в учебной группе которого занимались на прошлой неделе. Тюрьма протестирует всех, кто контактировал с носителями вируса. Читать далее...

Ничего не заказывал, но деньги списали: из-за хитрых схем жители Эстонии теряют тысячи евро

Мошенники не дремлют и каждый день придумывают новые способы воровать деньги у людей. Хотя мошеннические схемы зачастую довольно банальные и подозрительные, все еще находится много людей, которые переводят свои деньги на счета чужих компаний или посторонних лиц и никогда их больше не видят. Читать далее...

Новое ограничение перекрыло бы барам кислород

Поскольку запрет на продажу алкоголя ночью является неэффективной мерой по предотвращению распространения коронавируса, правительство планирует ужесточить алкогольный закон таким образом, чтобы после полуночи в увеселительных заведениях и местах общепита можно было и на месте ограничить употребление крепких напитков. По оценке баров, это ограничение вынудило бы их закрыть свои двери. Читать далее...

Владелец ночного клуба застукал конкурента за запрещенной деятельностью

В раквереском ночном клубе Mjau в ночь на субботу продавали запрещенный в это время алкоголь. Клуб признает ошибку и обещает, что подобное больше не повторится. Читать далее...

Как две эстонские Instagram-блогерши чуть не уничтожили малый бизнес по продаже чистящих средств

Представитель малого бизнеса Сильвер утверждает, что несколько известных эстонских инстаграм-блогеров хотели поставить подножку его успешному предприятию. Читать далее...

Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев. Читать далее...

Хебо Рахманн: происходящее сейчас в Польше может произойти и у нас