Картина дня: сокращение срока самоизоляции, рискующие закрыться бары и ужасная ночь жителя Таллинна

Полиция ищет водителя, который сегодня в Таллинне сбил ребенка

Сегодня, 27 октября произошло ДТП в Таллинне на Сыпрузе-пуйестеэ: на переходившую на зеленый свет дорогу 13-летнюю девочку наехал автомобиль Toyota. Читать далее...

Вопрос читателя: даст ли мне банк жилищный кредит, если я заберу пенсионные накопления?

Читатель Сергей интересуется, повлияет ли каким-то образом на выдачу жилищного кредита решение человека снять пенсионные накопления? «Знакомые хотят купить квартиру, а в качестве первого взноса планируют использовать деньги, которые снимут из пенсионной ступени», - делится Сергей. Читать далее...

Владелец ночного клуба застукал конкурента за запрещенной деятельностью

В раквереском ночном клубе Mjau в ночь на субботу продавали запрещенный в это время алкоголь. Клуб признает ошибку и обещает, что подобное больше не повторится. Читать далее...

Как две эстонские Instagram-блогерши чуть не уничтожили малый бизнес по продаже чистящих средств

Представитель малого бизнеса Сильвер утверждает, что несколько известных эстонских инстаграм-блогеров хотели поставить подножку его успешному предприятию. Читать далее...

Угрожавший расстрелять посетителей пярнуского бара мужчина оказался очень требовательным клиентом

В начале октября в пярнуском баре Hanh некий пьяный мужчина, находясь на втором этаже паба, угрожал расстрелять поднимавшихся на этаж посетителей и персонал из автомата. Как оказалось, речь шла об очень требовательном клиенте. Читать далее...

Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев. Читать далее...

Хебо Рахманн: происходящее сейчас в Польше может произойти и у нас

Не хотелось бы быть сейчас женщиной в Польше. В то время как здесь у нас отмечали поеданием тортика окончание крохотного правительственного кризиса, тамошний конституционный суд принял решение, которое даст правительству возможность еще более ужесточить и без того один из самых жестких в Европе закон об абортах и запретить прерывание беременности даже в случае серьезного отклонения в развитии плода, пишет журналист Хебо Рахман. Читать далее...

С понедельника период самоизоляции сократится до десяти дней

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) сказал Postimees, что правительство заняло принципиальную позицию по уменьшению срока пребывания в самоизоляции. При этом окончательное решение будет принято на заседании в четверг. Согласно плану, требование самоизоляции сократится с двух недель до десяти дней. Читать далее...

С нового года в Эстонии будут выдаваться паспорта нового образца

С 1 января 2021 года Департамент полиции и погранохраны будет выдавать паспорта нового образца. Данные, наносимые в рейсовые документы, останутся прежними, но обновится внешний вид и защитные элементы паспортов. Первые образцы будут продемонстрированы в конце ноября. Читать далее...

Увольнение беременных теперь обойдется работодателю дороже

Министерство социальных дел хочет изменить условия расширения коллективных договоров таким образом, чтобы условия по зарплатам и рабочему времени можно было расширить на весь сектор лишь в том случае, если об этом договорились работодатели, которые предлагают работу минимум 20 процентам работников сектора. Причиной изменения закона стало решение Государственного суда от 15 июня, которое дало трактовку, что коллективный договор нельзя расширять без согласия всех работодателей. Целью законопроекта является смягчение приведенных Госсудом узких мест и реальная возможность для расширения коллективных договоров. Читать далее...

Исследование: большинство людей против изменения Закона о семье

Согласно последнему исследованию, 38% респондентов поддерживают изменение Закона о семье таким образом, чтобы брак могли заключать и однополые пары, однако 55% высказались против этого. Опрос проводило в первой половине июня этого года среди 1000 совершеннолетних жителей Эстонии Norstat Eesti AS. Читать далее...