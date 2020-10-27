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Глава службы скорой помощи Латвии: в течение месяца в системе здравоохранения может наступить коллапс

Рижский аэропорт.

ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

Если ситуация с Covid-19 не улучшится, в течение месяца в системе здравоохранения может наступить коллапс, сказала на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям директор Службы неотложной медицинской помощи  Латвии (NMPD) Лиене Ципуле, пишет Rus.TVNET.

Она была приглашена на заседание комиссии, которая сегодня рассматривает заявление на депутата Алдиса Гобземса, отказывающегося соблюдать требование о ношении масок.

Руководитель NMPD подчеркнула, что цель ограничений - оградить общество от угрозы инфекционного заболевания. Такие же ограничения были бы введены и в том случае, если бы в Латвии распространялась чума, лихорадка Эбола или другое заболевание.

"Есть новые вспышки в ряде больниц. Проблема очень серьезная. Весной мы это хорошо преодолевали, потому что вирус был ввезен из-за рубежа, но мы быстро среагировали, был локдаун и были пресечены цепи распространения. Но теперь, даже если бы мы все закрыли, количество пациентов в больницах продолжало бы увеличиваться еще в течение месяца", - сказала Ципуле, подчеркнув, что призывать нарушать установленные в стране ограничения безответственно.

"В больницах мы приближаемся к 200 пациентам. Это очень большое количество для здравоохранения. Если так будет продолжаться, в течение месяца наша система здравоохранения, которая является одной из самых слабых в Европе, может оказаться в состоянии коллапса", - предупредила директор Службы неотложной медицинской помощи.

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