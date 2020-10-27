"Хорошо, что с нас эти деятели переключились на геев и лесбиянок"

Решающим здесь стало намерение оскорбленных им телеведущих подать на него в суд иск по защите чести и достоинства. Жаль, что нельзя поступить так же тем «трёмстам тысячам паразитирующих тибл», которых оскорбил будущий депутат Рийгикогу от EKRE, ныне имеющий наглость утверждать, что интервью Марта Хельме изданию DW «подарит их партии 30 000 голосов русских». И еще вопрос, что оскорбительнее: прежнее ли презрительное высказывание или нынешняя его высокомерная уверенность, что как минимум каждый десятый из так нежно любимых им тибл готов забыть нанесенное им (Рейтельманном) лично ему (каждому десятому из трехсот тысяч) оскорбление.

Не знаю, как вам, читатель, но мне такое отношение оскорбительно вдвойне, а то и втройне. Неужели мы действительно так похожи на баранов, готовых пойти за новыми фюрерами, куда они нам скажут?

Вместо закона – понятия

Но эмоции в сторону. Будем спокойными и мудрыми, будем объективными и терпимыми. Попробуем без спешки разобраться, чего же все-таки добиваются оба Хельме вкупе с Рейтельманном и остальной возглавляемой ими паствой.

В первую очередь требуется определить, чего же, собственно, они ждут от инициируемого ими референдума о браке. А это, в общем-то, отнюдь не бином Ньютона и даже не квантовая теория. Известный социолог Юхан Кивиряхк цитирует в Postimess недавнее радио-интервью лидеров EKRE и "Отечества": «И Мартин Хельме, и Хелир-Вальдор Сеэдер объявили, что после того, как пройдет референдум о понятии семьи, Закон о сожительстве станет ненужной бумажкой и его придется отменить».

Впрочем, это еще не цель, а только средство. Цель – на основании принятого референдумом документа признать совместное проживание двух лиц одного пола противозаконным, а, следовательно, преступным. Со всеми вытекающими отсюда оргвыводами.

Свои действия стражи морали и нравственности оправдывают бескорыстным стремлением во имя грядущих поколений сохранить традиции, освященные временем и Библией. По сути – подменить законы понятиями: так принято, а значит так и нужно!

Но вот буквально четыре дня назад DW, которому, кстати, давал интервью наш глава МВД, опубликовал сообщение, в котором говорится: «В недавно вышедшем документальном фильме „Франческо“ режиссера и продюсера Евгения Афинеевского понтифик заявил: „Гомосексуалы имеют право на то, чтобы жить в семье. Они – дети Божьи и имеют право на семью“». И это не просто дань некоей «моде»: семь лет назад тот же Папа римский Франциск по возвращении в Ватикан со Всемирной встречи католической молодежи в Рио-де-Жанейро, адресуясь к журналистам, сказал: «Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?». Но эстонские национал-консерваторы ведь святее Папы римского.