"Хорошо, что с нас эти деятели переключились на геев и лесбиянок"

Как ни крути, а радует, что справедливость, которую многие вообще считают химерой, существует и даже иногда торжествует. Как, например, в случае с Урмасом Рейтельманном, которого общественное мнение вынудило-таки освободить кресло члена Совета ERR.
Решающим здесь стало намерение оскорбленных им телеведущих подать на него в суд иск по защите чести и достоинства. Жаль, что нельзя поступить так же тем «трёмстам тысячам паразитирующих тибл», которых оскорбил будущий депутат Рийгикогу от EKRE, ныне имеющий наглость утверждать, что интервью Марта Хельме изданию DW «подарит их партии 30 000 голосов русских». И еще вопрос, что оскорбительнее: прежнее ли презрительное высказывание или нынешняя его высокомерная уверенность, что как минимум каждый десятый из так нежно любимых им тибл готов забыть нанесенное им (Рейтельманном) лично ему (каждому десятому из трехсот тысяч) оскорбление.
Не знаю, как вам, читатель, но мне такое отношение оскорбительно вдвойне, а то и втройне. Неужели мы действительно так похожи на баранов, готовых пойти за новыми фюрерами, куда они нам скажут?
Вместо закона – понятия
Но эмоции в сторону. Будем спокойными и мудрыми, будем объективными и терпимыми. Попробуем без спешки разобраться, чего же все-таки добиваются оба Хельме вкупе с Рейтельманном и остальной возглавляемой ими паствой.
В первую очередь требуется определить, чего же, собственно, они ждут от инициируемого ими референдума о браке. А это, в общем-то, отнюдь не бином Ньютона и даже не квантовая теория. Известный социолог Юхан Кивиряхк цитирует в Postimess недавнее радио-интервью лидеров EKRE и "Отечества": «И Мартин Хельме, и Хелир-Вальдор Сеэдер объявили, что после того, как пройдет референдум о понятии семьи, Закон о сожительстве станет ненужной бумажкой и его придется отменить».
Впрочем, это еще не цель, а только средство. Цель – на основании принятого референдумом документа признать совместное проживание двух лиц одного пола противозаконным, а, следовательно, преступным. Со всеми вытекающими отсюда оргвыводами.
Свои действия стражи морали и нравственности оправдывают бескорыстным стремлением во имя грядущих поколений сохранить традиции, освященные временем и Библией. По сути – подменить законы понятиями: так принято, а значит так и нужно!
Но вот буквально четыре дня назад DW, которому, кстати, давал интервью наш глава МВД, опубликовал сообщение, в котором говорится: «В недавно вышедшем документальном фильме „Франческо“ режиссера и продюсера Евгения Афинеевского понтифик заявил: „Гомосексуалы имеют право на то, чтобы жить в семье. Они – дети Божьи и имеют право на семью“». И это не просто дань некоей «моде»: семь лет назад тот же Папа римский Франциск по возвращении в Ватикан со Всемирной встречи католической молодежи в Рио-де-Жанейро, адресуясь к журналистам, сказал: «Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?». Но эстонские национал-консерваторы ведь святее Папы римского.
Мир вокруг нас изменяется, и мы не устаем повторять эту фразу, не всегда вдумываясь в ее смысл. Точнее даже – имея в виду, что изменяться может все, кроме того, к чему мы привыкли и что нам удобнее считать и делать так, как считалось и делалось всегда. Как у Генри Форда: «Цвет автомобиля может быть любым – при условии, что он черный».
Открыто заявил
Разочаровывает то обстоятельство, что гомофобские взгляды Хельме-Рейтельманна-Сеэдера, как это ни парадоксально, на самом деле если и не полностью разделяют, то, как минимум, поддерживают многие представители русскоязычного сообщества. Несмотря на неоднократные оскорбления в адрес именно этой группы жителей страны, именно от этих господ и их соратников.
На мой взгляд, здесь включается некий компенсационный механизм: хорошо, что с нас эти деятели переключились на геев и лесбиянок! А следующими, скорее всего, будут украинцы и/или молдаване (белорусы, евреи, китайцы). До нас, глядишь, очередь и не дойдет!.. Дойдет, не сомневайтесь, куда мы денемся с подводной лодки?
В этой связи хотелось бы услышать как можно громче голоса большинства русскоязычных лидеров общественного мнения, а не только Яны Тоом (дай ей бог здоровья!) и пары сотрудников ее бюро в Таллинне. Но так получается, что преимущественно эти лидеры сегодня предпочитают отдаваться со всей страстью насквозь пропахшей нафталином телевизионной игре или отнюдь не бескорыстным тяжбам с местными самоуправлениями – преимущественно в Ида-Вирумаа.
Впрочем, я не прав. Все-таки еще один авторитетный голос из русскоговорящей среды в эти дни прозвучал. Это голос первого должностного лица в столичной власти и второго человека в ведущей коалиционной партии по занимаемой в ней должности, а также второго в исполнительной власти страны по фактической степени влиятельности.
Я имею в виду мэра Таллинна Михаила Кылварта, который так прокомментировал достигнутый компромисс о референдуме, спасший нынешнюю коалицию от развала: «В ходе этого референдума хотят узнать мнение людей о браке или относительно судьбы других людей? Или же пытаются дать другим людям оценку, кто подходит, а кто нет? … Мы не должны быть заинтересованы в том, чтобы … фокусироваться не на развитии того или иного города и волости, а также идеологии той или иной партии, а принимать чью-то сторону в конфликте между людьми. Это точно не то развитие, которое должно нас интересовать».
Это было сказано столичным градоначальником в передаче Ringvaade на канале ETV, посвященной обсуждению инициативы партии EKRE, где Кылварт «открыто заявил о том, что планируемый EKRE референдум на тему брака ему не нравится».
Сказано, не спорю, сильно и со всей принципиальностью. Но, впрочем, ожидавшихся как логическое продолжение более жестких оценок со стороны вице-председателя Центристской партии не последовало. Может быть, еще последуют? А то ведь «нравится, не нравится» – категории, скорее, эстетические, чем общественно значимые. Народ по этому поводу шутит: «Нравится, не нравится – спи, моя красавица!»…