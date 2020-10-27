ЕСПЧ рассмотрит 19 жалоб россиян, оштрафованных за неуважение к власти

Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, ЕСПЧ объединил в одно производство все 19 жалоб от 17 заявителей. Среди них покончившая жизнь самоубийством журналистка Ирина Славина, политолог Федор Крашенинников, и Юрий Картыжев, назвавший президента «сказочным [дураком]», передает NEWSru.

Все заявители жалуются на нарушение российскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения). Некоторые также пожаловались на нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).

Европейский суд задал российским властям несколько вопросов: имело ли место нарушение статьи 10 Конвенции и соответствует ли духу Конвенции введение специального закона о неуважении к власти. Кроме того, ЕСПЧ интересуется, были ли наложенные штрафы соразмерны тяжести правонарушения.

До 18 января ЕСПЧ предложил сторонам обсудить условия мирового соглашения. Если этого не произойдет, у правительства будет 12 недель для подготовки возражений. Кроме того, «Агора» готовит к отправке в ЕСПЧ еще пять жалоб и призывает всех привлеченных к ответственности за неуважение к власти обращаться на горячую линию.