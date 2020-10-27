Эстония купит хирургические маски на 145 000 евро

Министерство финансов объявило успешно завершенным конкурс на поставку хирургических масок и заключило договор о пополнении запасов средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 144 781 евро.
Результаты других миниконкурсов по закупке СИЗ для местных самоуправлений и учреждений публичного сектора государственный центр опорных услуг объявит в ближайшее время.
На объявленный Министерством финансов и государственным центром опорных услуг (RTK) миниконкурс поступило 32 предложения, касавшихся хирургических масок, конкурс выиграло Hurt OÜ.
У победителя купят 2 763 000 хирургических масок для пополнения центральных запасов государства, стоимость одной маски составит 0,0524 евро. Всего в девяти разделах миниконкурса Министерства финансов поступило 151 предложение, победителей остальных конкурсов объявят в текущем порядке.