Вт, 27.10.2020
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Яна Тоом

Эстония купит хирургические маски на 145 000 евро

Маски. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sille Annuk

Министерство финансов объявило успешно завершенным конкурс на поставку хирургических масок и заключило договор о пополнении запасов средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 144 781 евро.

Результаты других миниконкурсов по закупке СИЗ для местных самоуправлений и учреждений публичного сектора государственный центр опорных услуг объявит в ближайшее время.

На объявленный Министерством финансов и государственным центром опорных услуг (RTK) миниконкурс поступило 32 предложения, касавшихся хирургических масок, конкурс выиграло Hurt OÜ.

У победителя купят 2 763 000 хирургических масок для пополнения центральных запасов государства, стоимость одной маски составит 0,0524 евро. Всего в девяти разделах миниконкурса Министерства финансов поступило 151 предложение, победителей остальных конкурсов объявят в текущем порядке.

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