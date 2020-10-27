EKRE направит Анти Пооламетса вместо Рейтельманна в совет ERR

Пооламетс собирается выступать в совете ERR за то, чтобы телерадиовещание в своей деятельности руководствовалось конституцией и законом о Национальном телерадиовещании.

«Национальное телерадиовещание играет важную роль в поддержании эстонских народа, языка и культуры. Согласно Закону о национальном телерадиовещании, нужно тщательно следовать принципу политической сбалансированности. Закон в том числе подчеркивает, что цель национального телерадиовещания — придавать ценность основанной на семье общественной модели. В законе также подчеркивается требование сбалансированности во время выборов, его, разумеется, следует соблюдать и в предшествующих референдуму дебатах», — сказал Пооламетс.

«Важными темами для меня, безусловно, являются также наступление английского языка и коммерциализации на телеканалах. ETV не должен соревноваться с частными каналами за аудиторию».

Пооламетс окончил в 2000 году юридический факультет Тартуского университета, а в 2010 году историческое отделение факультета философии этого же университета.

Пооламетс много лет проработал преподавателем права и истории в Академии внутренней безопасности, с начала 2000-х годов он занимается продвижением национально-консервативной политики. С 2019 года он является депутатом Рийгикогу, членом парламентских комиссий по иностранным делам и делам ЕС.