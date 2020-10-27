Пока все дома: пандемия и интерьеры 2021 года

Дом теперь не просто дом. Из-за пандемии и карантина он стал офисом, школой, тренажерным залом, детской площадкой, рестораном, общежитием и местом, где можно расслабиться.

1. Модульный интерьер

Поэтому сегодня необходимо больше гибкости при проектировании интерьеров, для чего подходят модульные и адаптируемые элементы.

«Эта пандемия подтолкнула потребителей к пересмотру своих потребностей. Гибридные и трансформируемые конструкции — ключ к созданию дома новой нормы», — отмечает Джей Анна Мизе, вице-президент трендового агенства Fashion Snoops.

2. Здоровый интерьер

Поскольку все больше времени мы проводим дома, спертый воздух доставляет много неудобств. В разгар пандемии люди стремились чистить воздух всеми возможными способами: специальными увлажнителями или используя интерьерные решения вроде обеззараживающих красок. Например, ИКЕА не так давно выпустила шторы, которые фильтруют и очищают воздух», — рассказывает Джей Анна Мизе. Тема здорового интерьера включает фильтрацию воды, независимо от того, пьете ли вы ее или используете только для мытья.

3. Гигиеничный интерьер

«Дезинфекция — еще одна область для важных инноваций, — рассказывает Джей Анна Мизе. Докладчики упоминали о дезинфицирующих растворах для распыления на верхнюю одежду; о мыле, меняющем цвет, когда руки хорошо вымыты.

Чтобы удовлетворить новые потребности в повышенной гигиене, большое внимание уделяется бесконтактным решениям, предотвращающим размножение микробов на поверхностях.

5. Успокаивающий интерьер

Во времена пандемии возникла не только потребность защитить здоровье, но и восстановить силы. «Мы, несомненно, находимся на пути интерьеров к большему комфорту», ​​— отметила Джей Анна Мизе на конференции, подчеркнув важность сна и, следовательно, вопросов планирования спальни.

Эксперты привели несколько примеров, которые помогают хорошему качеству нашего сна, восстановлению сил и сохранению нашей иммунной системы: устройства для мониторинга сна и контроля дыхания, постельное белье с антимикробным действием и все, что связано со звукоизоляцией спальных зон.

6. Интерьер для хорошего самочувствия

Помимо отдыха, в этот беспокойный период важнее всего наше общее самочувствие. Эксперты отмечают, что людям нужно больше времени, чтобы позаботиться о себе —умственно, физически или эмоционально. Это можно заметить в новых потребностях, которые отражаются в интерьере. По словам Кареры Курник, которая отвечает за потребительские стратегии в агентстве Fashion Snoops, растущий интерес к приложениям для медитации является одним из воплощений этого феномена.

Этот поиск благополучия также включает физическую активность, даже когда человек находится дома. И здесь заметен рост интереса к оборудованию и мебели, которые помогают заниматься спортом дома и выдерживать ежедневные упражнения.

7. Интерьер, в котором всегда хорошее настроение

Месяцы карантина, во время которых все сидели по домам и мало общались, сказались на общем моральном духе. Работа из дома также вызывает стресс, стирает границы между работой и жизнью. Все эти последствия пандемии вызвали новую потребность — интерьер должен создавать ту легкость бытия, в которой человек обретает позитивный настрой и хорошее настроение.