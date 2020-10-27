Фото ⟩ В Таллинне монумент погибшим на пароме «Эстония» стал жертвой вандалов

После обеда партнер управы района Кесклинн очистил изрисованный вандалами монумент. «Многие сегодня утром заметили, что расположенный на краю Старого города монумент "Прерванная линия", посвященный погибшим на пароме «Эстония», стал жертвой вандалов. Такой жестокий поступок в отношении места памяти жертв крушения парома приводит в недоумение», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сообщение об изрисованном монументе поступило в полицию в ночь на сегодня. Управа района Кесклинн сразу же заказала очистку монумента у своего постоянного партнера Krausberg Eesti OÜ. После обеда монумент был очищен.

Полиция начала уголовное расследование по статье, которая рассматривает осквернение памяти умерших. Монумент погибшим на пароме «Эстония» и раньше становился жертвой вандалов.

ФОТО: Управа района Кесклинн