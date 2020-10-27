Вопрос читателя: даст ли мне банк жилищный кредит, если я заберу пенсионные накопления?

Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма объяснила, что, выдавая жилищный кредит, банк анализирует, по силам ли будет клиенту выплатить желаемую сумму кредита в долгосрочной перспективе и как были погашены другие его обязательства.

«Размер самофинансирования зависит, среди прочего, от состояния приобретаемой недвижимости и в среднем составляет от 20% до 30% от покупной цены недвижимости, - пояснила Пяргма. - Использование пенсионных средств для самофинансирования, конечно, допустимо, потому что каждый сам решает, как он будет использовать свои собственные деньги, но это должен быть очень обдуманный выбор. Если возможно, используйте в первую очередь другие сбережения, если таковые имеются. Снятие денег со второй пенсионной ступени означает, что накопление средств будет приостановлено на 10 лет, таким образом тысячи евро останутся не накопленными».

Пяргма добавляет, что заемщику чрезвычайно важно оценить риски, сопутствующие получению кредита, подумать о том, как долго он планирует активно работать, и выбрать соответствующий период кредитования. «Наряду с получением кредита обязательно стоит более серьезно подумать о накоплении денег, если это еще не вошло в привычку», - подытожила Пяргма.

В банке SEB также подтверждают, что на решение банка о выдаче кредита не влияет, присоединился человек ко второй пенсионной ступени или нет, также не влияет и его решение использовать накопленные пенсионные сбережения для самофинансирования кредита.

«Однако важно отметить, что при снятии накопленных пенсионных средств удерживает подоходный налог в размере 20%, что довольно затратно», - отметили в SEB.

Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Катлин Ватсель подтверждает вышесказанное другими банками: на выдачу кредита это не влияет.