Банк Эстонии о безработице: черный сценарий на рынке труда не реализовался

Несмотря на то, что в Эстонии вновь стало свыше 50 000 безработных, ситуация на рынке труда остается стабильной, а до реализации черного сценария, который прогнозировался весной, дело не дошло, считают в центробанке.
"Из-за этого вызванного коронавирусом кризиса безработных стало больше в тех регионах, где показатели трудовой занятости прежде были на очень высоком уровне, а процент безработных — напротив, был очень низким. Это Харьюский, Раплаский и Тартуский уезды, а последствия кризиса, как известно, отразились больше всего на секторе обслуживания и занятых в нем женщинах и представителях молодого поколения. Это связано с туристическим сектором, гостиницами, местами общепита, и торговлей. Иными словами, со сферами, наиболее пострадавшими от кризиса и не сумевшими восстановиться за летний период", - рассказала экономист Банка Эстонии Катри Урке.
По словам Урке, по состоянию на вчерашний день на учете в Кассе страхования от безарботицы безработице состояли немногим более 50 тысяч человек. "Так что, мы очень далеки от ранее прогнозируемых на осень ста тысяч безработных, и в целом, рост показателей безработицы оказался намного более медленным, чем этого опасались в весенних прогнозах", - сказала она.