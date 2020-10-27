Банк Эстонии о безработице: черный сценарий на рынке труда не реализовался

"Из-за этого вызванного коронавирусом кризиса безработных стало больше в тех регионах, где показатели трудовой занятости прежде были на очень высоком уровне, а процент безработных — напротив, был очень низким. Это Харьюский, Раплаский и Тартуский уезды, а последствия кризиса, как известно, отразились больше всего на секторе обслуживания и занятых в нем женщинах и представителях молодого поколения. Это связано с туристическим сектором, гостиницами, местами общепита, и торговлей. Иными словами, со сферами, наиболее пострадавшими от кризиса и не сумевшими восстановиться за летний период", - рассказала экономист Банка Эстонии Катри Урке.