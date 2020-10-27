Вт, 27.10.2020
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Яна Тоом

Фото ⟩ Продается: это не сарай, а микро-дом со всеми удобствами

Mikromaja Sauel.

ФОТО: KV.EE

В Сауэ продается микро-дом площадью всего 20,7 кв.м. Однако строение с относительно скромным внешним видом - это практичное жилье с отличным интерьером, пишет Kodustiil. 

Домик построен на железном каркасе, а это означает, что его можно передвигать по участку. Внешние стены утеплены пенопластом и обиты вагонкой.

Кухня в микро-доме.

ФОТО: KV.EE

На широкой стене дома расположено окно из селективного стеклопакета. Внутри дом напоминает однокомнатную квартиру, состоящую из комнаты-кухни, кладовки и санузла.

Интерьер.

ФОТО: KV.EE

Нового хозяина непременно порадует новая встроенная кухня, сделанная на заказ и оборудованная всей необходимой бытовой техникой - есть даже посудомоечная машина. Для обогрева помещения используются электрорадиаторы или воздушно-тепловой насос. 

Микро-дом.

ФОТО: KV.EE

Микро-дом продается как движимая вещь, стоит 11 900 евро и ждет переезда на новое место. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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