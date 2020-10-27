Фото ⟩ Продается: это не сарай, а микро-дом со всеми удобствами

Домик построен на железном каркасе, а это означает, что его можно передвигать по участку. Внешние стены утеплены пенопластом и обиты вагонкой.

Кухня в микро-доме. ФОТО: KV.EE

На широкой стене дома расположено окно из селективного стеклопакета. Внутри дом напоминает однокомнатную квартиру, состоящую из комнаты-кухни, кладовки и санузла.

Интерьер. ФОТО: KV.EE

Нового хозяина непременно порадует новая встроенная кухня, сделанная на заказ и оборудованная всей необходимой бытовой техникой - есть даже посудомоечная машина. Для обогрева помещения используются электрорадиаторы или воздушно-тепловой насос.

Микро-дом. ФОТО: KV.EE