Фото ⟩ Продается: это не сарай, а микро-дом со всеми удобствами

В Сауэ продается микро-дом площадью всего 20,7 кв.м. Однако строение с относительно скромным внешним видом - это практичное жилье с отличным интерьером, пишет Kodustiil.
Домик построен на железном каркасе, а это означает, что его можно передвигать по участку. Внешние стены утеплены пенопластом и обиты вагонкой.
На широкой стене дома расположено окно из селективного стеклопакета. Внутри дом напоминает однокомнатную квартиру, состоящую из комнаты-кухни, кладовки и санузла.
Нового хозяина непременно порадует новая встроенная кухня, сделанная на заказ и оборудованная всей необходимой бытовой техникой - есть даже посудомоечная машина. Для обогрева помещения используются электрорадиаторы или воздушно-тепловой насос.
Микро-дом продается как движимая вещь, стоит 11 900 евро и ждет переезда на новое место. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.