Обладательница титула самой старой эстонки в мире: я хочу прожить еще 80 лет

Поскольку Илле совсем не нравятся американские кремовые торты, Хелика Дешон испекла ей яблочно-творожный пирог, который во время вручения был еще теплым, и Илла попросила сразу отрезать ей кусок.

День рождения Иллы Тоомпуу стал большим событие и для дома престарелых. Работники украсили в честь Иллы комнату синими, черными и белыми воздушными шарами и заказали из Эстонии конфеты из камы.

В американской эстоноязычной газете Vaba Eesti Sõna давний председатель кружка пенсионеров Лейквуда Айри Вага недавно написала, что сколько она знает Иллу, та была одним из самых главных представителей эстонцев, который любит как народные танцы, так и петь в хоре.

Сейчас Илла живет в доме престарелых и особо не участвует в их мероприятиях. «Ребячество», - сказала она Айри Вага, имея в виду, вероятно, что с пожилыми слишком сюсюкаются. Также Илла следит за тем, как плохо жители дома престарелых питаются. Но с большим удовольствием Илла играет в бинго.

Илла Тоомпуу стала популярна в Эстонии этой осенью, когда статья в Википедии сообщила, что титул самой старой эстонки перешел к другому человеку, то есть к Илле Тоомпуу, которая живет далеко от родины в США.

Tartu Postimees решил узнать, как идут дела в Америке у самой пожилой эстонки в мире. Выяснилось, что еще в возрасте 105 лет Тоомпуу пожертвовала Эстонскому национальному музею серебряные украшения, относящиеся к национальному наряду сету, также она член Эстонского обществе Лейквуда, которое объединяет людей с эстонским происхождением.

ФОТО: Erakogu

В день рождения Илла пообещала прожить еще 80 лет. Ее хорошее настроение и чувство юмора передаются всем присутствующим. Весь праздник проводится у окна: гости находятся во дворе, а виновница торжества - в комнате, поскольку из-за угроза коронавируса посещения в домах престарелых запрещены.