Лицом в асфальт, машину на штрафстоянку: зачем?

Житель Таллинна Евгений еще долго будет вспоминать ночь с 7 на 8 октября. Именно тогда его автомобиль эвакуировали с пустой парковки у торгового центра Sikupilli, его самого заковали в наручники и доставили в отделение полиции, после отпустив без каких-либо штрафов и претензий. Полиция утверждает, что автомобиль было решено забрать в профилактических целях.
Евгений честно говорит, что вечер накануне провел в увеселительном заведении, выпил и к управлению транспортным средством готов не был: «Машина была припаркована у торгового центра, я сдвинул ее с места на пару метров, но сразу понял, что ехать нельзя, и позвонил другу, чтобы он подъехал и отвез меня с машиной домой». Он не отрицает, что в тот момент, когда к нему подъехал полицейский патруль, автомобиль стоял не на парковочном месте: «Но машина точно никому не мешала, поскольку парковка торгового центра в это время абсолютно пустая, через нее никто не ездит».
В доказательство своих слов он показал видео, которое записывал на мобильный телефон и по которому можно установить, что происходило между сотрудником полиции и им. Полицейский объясняет Евгению, что машина припаркована неправильно и просит переставить автомобиль. А Евгений отвечает, что не может сейчас сесть за руль, но уже вызвал трезвого водителя, который должен подъехать с минуты на минуту. Полицейский говорит, что вызвал эвакуатор, Евгений спрашивает, для чего эвакуировать машину, если ее сейчас заберут? Полицейский настаивает на том, что машина мешает движению, Евгений поворачивается с телефоном, и на видео хорошо видно, что до проезжей части далеко, парковка пуста, а рядом нет никого, кроме самого Евгения, полицейского и их автомобилей.
«Когда подъехал эвакуатор, я решил сесть в свою машину, чтобы уберечь ее от эвакуации», - продолжает Евгений. На видео понятно, что полицейский уже настроен решительно, он требует от водителя выйти и обещает применить силу за неподчинение законному требованию представителя власти. Запись обрывается в тот момент, когда начинается потасовка.
По словам Евгения, его выдернули из машины, уложили лицом в асфальт и заковали в наручники. После этого его перевели в полицейский автомобиль и повезли в отделение полиции. «Патруль быстро уехал, а со мной остался другой сотрудник полиции. Он уже вел себя вежливо, позволил сходить в туалет и по моей просьбе вызвал скорую помощь», - рассказал водитель.
Скорая помощь определила, что от всех этих приключений у Евгения очень сильно подскочил сахар: «У меня есть проблемы с сахаром, все это корректируется таблетками, но тут сахар прыгнул до 20. Скорая поставила капельницу, стало лучше. После меня отпустили, я подошел к полицейскому и спросил, что делать дальше, а он сказал, мол, иди домой, завтра заберешь свою машину».
Евгений до сих пор не понимает, почему патруль решил разобраться с ним на большой парковке? Почему нужно было укладывать его на асфальт, разбив лоб и повредив зуб, для чего вызывать эвакуатор и доводить дело до конца, так и не позволив успевшему приехать трезвому водителю забрать машину и отвести ее домой? А если он что-то очень сильно нарушил, то почему должен заплатить 41 евро за эвакуацию машины, но так и не получил никаких протоколов и штрафов, из которых можно было хотя бы понять, в чем его обвиняют и как это можно обжаловать?
Руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс рассказал версию случившегося с точки зрения стражей порядка: «8 октября патруль Кесклиннаского отделения полиции заметил на парковочной площадке торгового центра Sikupilli автомобиль Ford, припаркованный между парковочными местами на участке, предназначенном для проезда транспортных средств. У автомобиля находился мужчина, которого полицейские попросили запарковать автомобиль корректно».
Далее Кирсс передает рассказ Евгения и содержание просмотренной нами видеозаписи, упоминая о том, что Евгений сообщил, что находится в состоянии опьянения и не может сам перепарковаться, но сейчас за ним и машиной приедет его друг. «Так как у мужчины в руках были ключи от автомобиля, по оценке патруля существовала опасность, что он может сам сесть за руль и уехать», - отметил Кирсс, не объяснив, почему нельзя было отобрать ключи, а не вызывать эвакуатор и увозить машину.
«Мужчина отказался давать какие-либо объяснения, в том числе отвечать на вопрос, когда приедут за машиной, и закрылся в автомобиле, - продолжил Кирсс. - На место был вызван буксир. Мужчину предупредили, что если до приезда буксира он не выйдет из автомобиля, то на основании Закона об охране общественного порядка к нему будет можно применить силу. Предупреждение было сделано несколько раз уже и тогда, когда буксир был на месте. Про приезде буксира мужчина из автомобиля самостоятельно не вышел и его выдворили из машины и надели наручники, что зафиксировано камерой на форме полицейского. По оценке патруля, он представлял опасность для себя и окружающих, поэтому его доставили в полицию».
Кирсс не отрицает, что друг Евгения приехал на место еще до того, как автомобиль был эвакуирован: «После задержания мужчины на место приехал водитель такси, который сказал, что ему только что позвонил этот мужчина и попросил приехать за машиной. В таких случаях решение о том, возможно ли передать машину другому человеку, принимает патруль. Были, например, ситуации, когда трезвый водитель отъезжал от места и через некоторое время передавал автомобиль пьяному водителю. В данном случае приехавшему водителю объяснили, что в тот момент забрать автомобиль было невозможно, и он уехал».
В то же время версия о передаче машины пьяному выглядит не очень уместно, поскольку передать автомобиль владельцу таксист не смог бы: Евгений представлял опасность для себя и окружающих и его уже везли в отделение полиции.
Кирсс подтвердил, что в полиции Евгению вызывали скорую помощь. На вопрос, почему его не наказали, если он нарушитель, полиция не ответила. Сам Евгений решил, что должен это выяснить, и написал жалобу. Ответ пока не получен.