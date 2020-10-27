Лицом в асфальт, машину на штрафстоянку: зачем?

Евгений честно говорит, что вечер накануне провел в увеселительном заведении, выпил и к управлению транспортным средством готов не был: «Машина была припаркована у торгового центра, я сдвинул ее с места на пару метров, но сразу понял, что ехать нельзя, и позвонил другу, чтобы он подъехал и отвез меня с машиной домой». Он не отрицает, что в тот момент, когда к нему подъехал полицейский патруль, автомобиль стоял не на парковочном месте: «Но машина точно никому не мешала, поскольку парковка торгового центра в это время абсолютно пустая, через нее никто не ездит».

В доказательство своих слов он показал видео, которое записывал на мобильный телефон и по которому можно установить, что происходило между сотрудником полиции и им. Полицейский объясняет Евгению, что машина припаркована неправильно и просит переставить автомобиль. А Евгений отвечает, что не может сейчас сесть за руль, но уже вызвал трезвого водителя, который должен подъехать с минуты на минуту. Полицейский говорит, что вызвал эвакуатор, Евгений спрашивает, для чего эвакуировать машину, если ее сейчас заберут? Полицейский настаивает на том, что машина мешает движению, Евгений поворачивается с телефоном, и на видео хорошо видно, что до проезжей части далеко, парковка пуста, а рядом нет никого, кроме самого Евгения, полицейского и их автомобилей.

«Когда подъехал эвакуатор, я решил сесть в свою машину, чтобы уберечь ее от эвакуации», - продолжает Евгений. На видео понятно, что полицейский уже настроен решительно, он требует от водителя выйти и обещает применить силу за неподчинение законному требованию представителя власти. Запись обрывается в тот момент, когда начинается потасовка.

По словам Евгения, его выдернули из машины, уложили лицом в асфальт и заковали в наручники. После этого его перевели в полицейский автомобиль и повезли в отделение полиции. «Патруль быстро уехал, а со мной остался другой сотрудник полиции. Он уже вел себя вежливо, позволил сходить в туалет и по моей просьбе вызвал скорую помощь», - рассказал водитель.

Скорая помощь определила, что от всех этих приключений у Евгения очень сильно подскочил сахар: «У меня есть проблемы с сахаром, все это корректируется таблетками, но тут сахар прыгнул до 20. Скорая поставила капельницу, стало лучше. После меня отпустили, я подошел к полицейскому и спросил, что делать дальше, а он сказал, мол, иди домой, завтра заберешь свою машину».