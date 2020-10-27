Реформисты перенесли выражение недоверия Марту Хельме на ноябрь

«Поскольку в Рийгикогу не проводят заседания в дистанционном режиме и по этой причине все депутаты в столь важном голосовании принять участие не смогут, мы переносим выражение Марту Хельме недоверия на начало ноября, когда все депутаты будут в большом зале. Поводов выразить это недоверие меньше не станет», - написала в социальных сетях во вторник лидер Партии реформ Кайя Каллас.

По словам Каллас, на состоявшемся на прошлой неделе заседании волостного совета Виймси присутствовал человек, инфицированный коронавирусом. В этом же заседании приняли участие и двое членов фракции реформистов — Айвар Сыэрд и Сийм Каллас. Хотя тесты у обоих оказались негативными, в течение одной недели им придется провести в самоизоляции.

Поводом для недоверия Хельме на сей раз стали его заявления в адрес сексуальных меньшинств. Эти заявления породили и правительственный кризис, который продлился около недели, но в итоге завершился подписанием совместного заявления, в котором лидеры трех коалиционных партий пообещали уважительно относиться ко всем жителям Эстонии.